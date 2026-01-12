search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Bani îngropați, găsiți în Norvegia. Se speculează că provin din cel mai mare jaf din istoria țării, din 2004

Publicat:

Un sac plin cu bani a fost găsit în Sandnes, oraș din Norvegia, în timpul unor lucrări de excavare. Polițiștii sunt de părere că banii ar putea proveni din jaful Nokas din 2004, cel mai mare din istoria Norvegiei.

Banii au fost găsiți în timpul unor lucrări de excavare/FOTO: Pixabay
Banii au fost găsiți în timpul unor lucrări de excavare/FOTO: Pixabay

Marți, 6 ianuarie, în jurul orei 14:00, poliția a fost sesizată cu privire la descoperirea unei sume semnificative de bani îngropați în Oalsgata din Sandnes, în timpul unor lucrări de excavare, scrie NRK.

Potrivit poliției, banii ar putea proveni din jaful Nokas din 2004, cel mai mare jaf din istoria Norvegiei.

„Banii trebuie manipulați astfel încât să nu stricăm nimic. Pot fi sute de mii de coroane, mai mult sau mai puțin. Am intervenit, am preluat suma și facem investigații suplimentare”, a declarat reprezentantul poliției, Roger Litlatun.

Șeful operațiunilor, Victor Fenne-Jensen, a adăugat că suma ar putea fi de mai multe milioane de coroane și că ar putea proveni din activitate infracțională: „Când o sumă atât de mare este îngropată și ascunsă în acest mod, e natural să credem că provine dintr-o acțiune penală. Dar nu putem trage concluzii.”

Banii erau păstrați în mai multe sacoșe, într-un sac de gunoi negru. Poliția a deschis un dosar și nu oferă detalii suplimentare din motive de anchetă.

Even Vike, manager de proiect la consiliul județean Rogaland, spune că operatorul excavatorului a rămas calm și a oprit imediat utilajul când au apărut banii.

Aceștia erau la mai puțin de jumătate de metru sub pământ și constau în mare parte din bancnote de 200 și 500 de coroane, plus câteva de 1000 de coroane.

Banii descoperiți au atras speculații privind legătura lor cu jaful din 5 aprilie 2004, când mai mulți oameni înarmați au pătruns în depozitul de numerar al Nokas din Stavanger, furând aproximativ 57 milioane de coroane norvegiene (7 milioane euro).

Pe fotografia primită de NRK se văd clar bancnotele de 200 și 500 de coroane.

