Chișinăul și Kievul sigilează granițele regiunii separatiste transnistrene. Care va fi impactul

Începând cu 1 ianuarie, toate liniile de aprovizionare către regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova, aflată sub control rusesc, au fost închise, lăsând Moscova fără opțiuni, potrivit presei ucrainene.

Începând cu 1 ianuarie, Kievul a început să aplice controale stricte de-a lungul frontierei de aproximativ 450 de kilometri cu regiunea separatistă Transnistria, impunând inspecții pentru orice deplasare permisă de mărfuri sau persoane, potrivit ,,Euromaidan Press”.

În același timp, autoritățile moldovenești au întărit punctele de control și au extins măsurile de securitate la frontieră, folosind unități mobile pentru a sprijini verificările dincolo de trecerile fixe. Împreună, aceste măsuri transformă regiunea separatistă dintr-o zonă gri, pe care Rusia o putea gestiona discret, într-un spațiu strict controlat, unde orice sprijin extern devine extrem de vizibil.

Impactul blocadei

Scopul acestei acțiuni este reducerea influenței Rusiei în regiunea separatistă Transnistria fără declanșarea unui conflict armat. Pe termen lung, măsura urmărește slăbirea poziției Moscovei într-o regiune pe care o folosește ca instrument de presiune încă din 1992.

Procesul începe cu izolarea politică, întrucât conducerea separatistă își pierde contactele externe și libertatea de a acționa independent. Blocada afectează și lanțurile logistice, deoarece aproximativ 1.500 de militari ruși depind de acces constant la combustibil, echipamente și provizii zilnice. Timp de ani de zile, o mare parte din acest sprijin a fost asigurat prin rute comerciale informale, firme „prietene” și controale vamale permisive, care evitau controlul deplin al autorităților moldovenești. Prin închiderea acestor rute, Republica Moldova și Ucraina fac prezența Rusiei mai dificil de menținut și mult mai puțin eficientă ca instrument de presiune în apropierea Uniunii Europene.

Blocada este aplicată prin mijloace legale, nu prin forță, folosind controale la frontieră pe care ambele state au dreptul să le impună fără a provoca confruntări. Republica Moldova și Ucraina își coordonează acum sistemele de control, astfel încât persoanele sau mărfurile pot circula doar cu acordul ambelor părți, eliminând golurile care existau anterior.

,,Controlul moldovenesc asupra spațiului aerian blochează orice livrări aeriene către Tiraspol, iar traficul feroviar și rutier este permis doar dacă respectă reguli vamale stricte. Pe scurt, Transnistria nu mai este o zonă de liber tranzit, ci un teritoriu sever controlat, unde sprijinul din exterior devine dificil și ușor de identificat. În paralel, Guvernul Republicii Moldova își consolidează controlul intern, aducând regiunile autonome mai ferm sub autoritatea centrală și reducând astfel spațiul de manevră pentru influența rusă. Această consolidare este strâns legată de blocadă, deoarece tăierea accesului extern al Transnistriei elimină o sursă-cheie de sprijin politic și economic pentru actorii aliniați Rusiei din interiorul țării”, conform sursei media citate.

Fără rute terestre, fără acces aerian și fără fluxuri comerciale legale, Rusia nu mai poate finanța, aproviziona sau coordona cu ușurință presiuni prin intermediul grupurilor locale și al aliaților săi.

,,Acest lucru slăbește rețelele de influență care se bazau pe sprijin transfrontalier și facilitează impunerea controlului de către Guvernul central asupra regiunilor autonome. Orice încercare clandestină de a muta provizii sau de a exercita influență se confruntă acum cu un risc ridicat de a fi expusă, iar sprijinul militar deschis nu este posibil fără traversarea teritoriului ucrainean sau moldovenesc”, mai notează presa ucraineană.

Rusia are foarte puține opțiuni realiste de reacție, deoarece nu există rute sigure pentru a trimite provizii sau pentru a roti trupele fără a trece prin zone aflate sub controlul deplin al Republicii Moldova sau al Ucrainei. Tentativele de ocolire a blocadei ar implica costuri politice serioase dacă ar fi descoperite, iar eforturile deschise ar atrage rapid atenția internațională. Fără acces la mare și fără o legătură aeriană funcțională, această regiune fără ieșire la mare nu poate fi susținută în mod fiabil din exterior, ceea ce înseamnă că influența Rusiei continuă să se reducă pe măsură ce timpul lucrează împotriva sa și opțiunile locale se restrâng.

Presiune constantă

În ansamblu, această blocadă comună indică o schimbare clară în modul în care Republica Moldova și Ucraina gestionează influența rusă, optând pentru presiune constantă în locul conflictului deschis. Prin izolarea regiunii separatiste Transnistria de comerțul care o menținea funcțională în afara controlului Chișinăului, ambele state fac mai dificilă utilizarea regiunii de către Rusia.

,,Nu este vorba despre declanșarea unui conflict, ci despre consolidarea treptată a controlului prin aplicarea legii. Dacă presiunea va continua, poziția Rusiei în regiunea separatistă Transnistria se va slăbi în timp, în timp ce Republica Moldova se apropie de legături de securitate mai puternice cu Europa”, potrivit jurnaliștilor de la Kiev.