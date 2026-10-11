Fostul consilier prezidențial Iulian Fota a participat la MOBEX 2026 și a tras cu pistolul Carpați: „Încă nu luăm în serios actuala idee de război”

Fostul consilier prezidențial, Iulian Fota, a participat la MOBEX 2026, un exercițiu de mobilizare de o zi organizat de Ministerul Apărării Naționale (MApN). După o zi de activități militare, care au inclus instruire și trageri în poligon, acesta a apreciat organizarea și participarea rezerviștilor, dar a criticat vechimea armamentului.

Iulian Fota a tras cu pistolul Foto: Iulian Fota/FB

Iulian Fota a povestit experiența într-o postare pe Facebook, în care a descris cum s-a desfășurat exercițiul, ce l-a impresionat și ce consideră că ar trebui îmbunătățit în pregătirea militară.

„Vineri, toată ziua, în loc de profesor Fota am fost colonel Fota. M-am achitat onorabil de obligația civică și legală și am participat la MOBEX 2026, un exercițiu de mobilizare de o zi, organizat de MApN”, a scris fostul consilier prezidențial.

Acesta a explicat că se aștepta să fie convocat după ce, cu aproximativ trei luni în urmă, fusese chemat la centrul militar pentru actualizarea situației sale militare.

„A fost o zi interesantă, atipică, pentru mine prima de acest fel. O cam așteptam, pentru că acum vreo trei luni am fost convocat la comisariat pentru actualizarea situației militare. Mai ales după ce am aflat că limita de vârstă pentru mobilizarea la război este 63 și nu 60, cum credeam eu. Am înțeles atunci că nu scap. Mai bine, pentru că am trăit o experiență interesantă, cu multe aspecte bune, dar și ceva lucruri de îndreptat”, a relatat Iulian Fota.

Peste 85% dintre cei convocați s-au prezentat la exercițiul MOBEX 2026

Fostul consilier prezidențial a povestit că trebuia să se prezinte la unitatea militară la ora 7.00 și a ajuns în Ghencea cu 15 minute mai devreme.

„Ora de prezentare la UM-ul destinat a fost șapte dimineața. Precaut, nu-mi place să întârzii, am ajuns în Ghencea pe la 6.45. Era deja coadă la intrarea în unitate. O reacție publică bună, încurajatoare. S-au prezentat la convocare peste 85% dintre cei chemați, majoritatea până în ora șapte. Eram toți cam același leat, undeva între 55 și 62 de ani. Am fost printre cei mai bătrâni”, a scris acesta.

Unul dintre momentele care l-au impresionat a fost prezența unui bărbat care se deplasa în cârje, dar care venise la convocare pentru a-și îndeplini obligațiile.

„Am fost impresionat să văd inclusiv un om în cârje, conștient de datoria lui. Evident, i s-a mulțumit pentru dedicație și a fost trimis cu o mașină acasă”, a relatat Fota.

Cum s-a desfășurat pregătirea militară

Potrivit acestuia, exercițiul a avut două componente: una de stat major, axată pe organizare, și o parte practică, desfășurată în poligon.

„Activitatea a avut două părți, una de stat major, de organizare și una practică, în poligon. La partea de stat major am lămurit chestiuni de organizare. Cine ce face la război și pe unde merge. Aspectul ăsta mi se pare foarte important, principalul câștig al mobilizării. Necunoscutul, incertitudinea cam omoară moralul. E bine să știm ce ne așteaptă. Bucuroși le-om duce toate”, a afirmat fostul consilier prezidențial.

Acesta a apreciat organizarea activităților și modul în care militarii au gestionat exercițiul.

„Pe partea asta nu am chestiuni negative de semnalat. Organizarea a fost foarte bună, militarii care ne-au așteptat știau ce au de făcut și, pe fondul unei reacții pozitive venite din partea civililor mobilizați, am plecat în poligon chiar mai devreme un pic”, a adăugat Fota.

Iulian Fota a tras cu pistolul Carpați și a criticat vechimea armelor

În poligon, participanții au primit uniformele și armamentul prevăzut pentru dotarea standard de război. Ofițerii au primit pistoale Carpați și au executat trageri asupra a trei ținte aflate la distanțe diferite.

„Pe lângă uniforme am primit și armamentul din dotarea standard de război. Ofițerii au primit pistoale Carpați, cu care am și tras. Trei ținte, distanțe diferite, am tras binișor. Adică bine la țintele mai apropiate și mai greu la cea îndepărtată, problema mea din totdeauna. M-a ajutat că anul ăsta am tras de două ori în poligoane private, Joița și Băneasa. Chiar dacă diferă pistoalele, procedurile se suprapun în mare măsură. Poligoanele private sunt un complement valoros al efortului de pregătire pe care-l face statul”, a precizat el.

Potrivit lui Fota, printre participanți s-au numărat și camarazi care au tras cu arme de tip AKM. Una dintre principalele sale nemulțumiri a fost însă vechimea pistoalelor folosite în exercițiu. Acesta a spus că se aștepta ca armamentul să fie mai modern.

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„Pistoalele mă așteptam să fie mai moderne. Se vede cu ochiul liber că nici militarilor care au organizat exercițiul de mobilizare nu le-a picat chiar bine să ne înzestreze cu arme vechi de vreo 50 de ani. Măcar ca și concepție, dacă nu și ca producție. Pistolul meu a tras bine, dar alți colegi au avut incidente de tragere. Nu multe, dar deranjante. Cine e fericit să aibă musafiri și să-i invite să șadă pe un scaun vechi? Vechi, sărac, nu de epocă?”, a comentat fostul consilier prezidențial.

De ce consideră Fota că ofițerii ar trebui să se pregătească și cu alte arme

O altă așteptare a lui Iulian Fota a fost ca participanții să primească și arme de tip AKM și să execute trageri cu acestea. În opinia sa, ofițerii, în special cei cu grade superioare, ar trebui să se familiarizeze cu mai multe categorii de armament ușor.

„Mă așteptam să primim în dotare și AKM, inclusiv trăgând și cu ele. Cred că ofițerimea, mai ales cea superioară, ar trebui să tragă cu toate categoriile de armament ușor. Iar dotarea standard să includă și pistolul-mitralieră. Ideea de spatele frontului nu cred că mai este atât de rigidă și, pe linia războiului total, ne putem trezi în linia întâi în centrul Bucureștiului. Aici am avut sentimentul că încă nu luăm în serios actuala idee de război și gândirea este cam veche”, a afirmat fostul consilier prezidențial.

Propunerea lui Iulian Fota: echipamentul militar să fie păstrat acasă

Fostul consilier prezidențial a venit și cu o propunere privind echipamentul destinat persoanelor convocate la mobilizare. El consideră că uniformele și bocancii ar putea fi păstrate la domiciliu, astfel încât rezerviștii să economisească timp în cazul în care ar fi nevoie de mobilizare rapidă.

Fostul consilier prezidențial Iulian Fota a participat la MOBEX 2026 Foto: Iulian Fota/FB

„În fine, eu cred că echipamentul standard, bocanci plus îmbrăcăminte, am putea să le avem acasă. Eventual să ni le cumpărăm. Am putea câștiga timp, mai ales când el devine foarte prețios. Elvețienii și israelienii își țin și armele acasă, dar aici nu am curaj să propun ceva. Le luăm de la unitățile unde suntem alocați, dacă sună goarna”, a adăugat el.

„Pregătirea de război nu este un moft, este o necesitate vitală”

În ciuda anumitor critici, Iulian Fota a apreciat activitatea desfășurată de Ministerul Apărării Naționale și a încurajat populația să își îndeplinească obligațiile legale și civice privind apărarea țării.

„Una peste alta, cred că este important ce face MApN și încurajez lumea să se achite corespunzător de datoria legală, dar și civică, de a ne apăra țara. Pregătirea de război nu este un moft, este o necesitate vitală. Nu-mi place războiul, nu mi-l doresc, dar am suficientă carte ca să înțeleg că cea mai bună cale de garantare a păcii este pregătirea serioasă, chiar încrâncenată, de război. Mai ales când el se profilează la orizont”, a adăugat acesta.

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Fota și-a încheiat mesajul cu expresia latină „Si vis pacem, para bellum”, care se traduce prin „Dacă vrei pace, pregătește-te de război”.

Iulian Fota și generalul Eugen Mavriș Foto: Iulian Fota/FB

În finalul postării, acesta a menționat că s-a bucurat să se reîntâlnească cu generalul Eugen Mavriș.

„M-am bucurat să mă reîntâlnesc cu generalul Eugen Mavriș, actualul comandant al UNAp, cu care am avut plăcerea să lucrez îndeaproape când eram amândoi implicați în gestionarea amplasării scutului antirachetă de la Deveselu”, a încheiat fostul consilier prezidențial.

Aproximativ 10.000 de rezerviști, chemați la exercițiul MOBEX București–Ilfov

Aproximativ 10.000 de rezerviști militari din București și județul Ilfov au fost chemați la unitățile militare în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX București–Ilfov 26, desfășurat în perioada 5-12 octombrie 2026.

Exercițiul urmărește verificarea modului în care sunt pregătite structurile de apărare, precum și a capacității acestora de a fi completate cu resursele umane și materiale prevăzute.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), doar o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov au fost convocați.