Ministerul Apărării Naționale verifică pregătirea populației. Trei exerciții MOBEX, efectuate în acest an. Primul va avea loc în curând

Ministerul Apărării Naționale a informat, luni, că anul acesta vor avea loc trei exerciții pentru verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, denumite MOBEX. Primul va fi desfășurat în luna mai.

În perioada 11–15 mai, în județele Alba și Hunedoara, se va desfășura primul exercițiu din acest an pentru verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, denumit MOBEX AB-HD-26, a informat MApN printr-un comunicat.

Potrivit comunicatului, exercițiul este organizat de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, autoritățile publice locale, instituțiile publice și operatorii economici cu atribuții în domeniu.

Activitățile de acest tip sunt organizate periodic și au ca scop verificarea capacității de mobilizare. Conform sursei citate, acestea „urmăresc verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate”.

La ce trebuie să se aștepte rezerviștii

În cadrul exercițiului, rezerviștii din județele Alba și Hunedoara vor fi convocați la unitățile stabilite. Aceștia vor fi chemați la unitățile stabilite pentru a participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire specifice. Totodată, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va desfășura activități de evaluare a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici din județul Alba.

Convocarea rezerviștilor se va face oficial, aceștia fiind convocați prin ordin de chemare a rezerviștilor pentru exerciții și antrenamente de mobilizare, transmis prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Trei exerciții MOBEX în 2026

Astfel de exerciții au mai fost organizate în trecut, în județul Alba în 2016 și în județul Hunedoara în 2018. MOBEX este organizat „în baza prevederilor Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și ale Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare”.

În 2026 sunt planificate trei exerciții de acest tip: AB-HD (mai), NT-SV-BT (septembrie) și Buc-IF (octombrie).

Autoritățile atrag atenția asupra apariției informațiilor false și precizează că aceste activități au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune. De asemenea, recomandă ca cetățenii să se informeze din surse oficiale.