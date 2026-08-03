 Prefectul din Covasna a fost trimis în judecată de DNA, alături de o consilieră și o firmă. Ce acuzații apar în dosar | adevarul.ro
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Prefectul din Covasna a fost trimis în judecată de DNA, alături de o consilieră și o firmă. Ce acuzații apar în dosar

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Prefectul județului Covasna, Ráduly István, a fost trimis în judecată de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu. Ancheta vizează atribuirea unui contract pentru lucrări la sediul Prefecturii Covasna.

Ráduly István susţine că a respectat toate procedurile legale. FOTO: 3szek
Ráduly István susţine că a respectat toate procedurile legale. FOTO: 3szek

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au trimis în judecată pe prefectul județului Covasna, Ráduly István, într-un dosar în care este acuzat că ar fi încălcat procedurile legale de achiziție publică pentru a favoriza o anumită societate comercială.

Alături de prefect, în fața instanței au fost trimiși și Maria-Magdalena Tănase, consilier în cadrul compartimentului de achiziții publice al Prefecturii Covasna, precum și societatea Electroconstrucția Elco SRL și administratorul acesteia, cercetați pentru complicitate la abuz în serviciu.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

RÁDULY ISTVÁN, prefect al județului Covasna, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

TĂNASE MARIA – MAGDALENA, consilier achiziții publice în cadrul Instituției Prefectului Județului Covasna, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SRL și B.S., reprezentant al respectivei societăți comerciale, fiecare pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, se arată în comunicatul DNA.

De unde a pornit ancheta

Potrivit anchetatorilor, cazul are legătură cu un contract încheiat în perioada septembrie-decembrie 2021 pentru lucrări de reparații generale și renovare la sediul Instituției Prefectului Județului Covasna. Procurorii susțin că atribuirea contractului ar fi fost făcută prin achiziție directă, cu încălcarea prevederilor legale, în urma unei înțelegeri prealabile între reprezentanții instituției și firma care urma să execute lucrările.

Mai mult, potrivitm DNA, în realitate, intervențiile vizau modernizarea instalației electrice a clădirii, un proiect care ar fi necesitat o documentație tehnică mai complexă, inclusiv o expertiză a instalației existente, un proiect nou și avizele necesare. Pentru a evita aceste etape, susțin procurorii, lucrările ar fi fost prezentate drept simple reparații curente.

Anchetatorii mai susțin că documentația pentru atribuirea contractului ar fi fost întocmită astfel încât să creeze aparența unei proceduri legale, deși condițiile lucrării și costurile ar fi fost stabilite în favoarea firmei Electroconstrucția Elco SRL.

Conform DNA, valoarea contractului a fost de 356.025 de lei, sumă pe care procurorii o consideră prejudiciu adus bugetului Prefecturii Covasna. Din această valoare, aproximativ 77.000 de lei ar reprezenta materiale care, potrivit anchetatorilor, nu ar fi fost folosite în cadrul lucrărilor.

Procurorii susțin că oferta depusă de societatea câștigătoare ar fi fost modificată după expirarea termenului limită de depunere, situație care, potrivit documentației procedurii, ar fi trebuit să ducă la eliminarea firmei din procesul de atribuire.

„Inculpații Ráduly István și Tănase Maria Magdalena ar fi acționat pentru favorizarea intereselor S.C. Electroconstrucția Elco SRL, cu consecința prejudicierii bugetului Instituției Prefectului Județului Covasna cu suma de 356.025 de lei, reprezentând valoarea întregului contract care ar fi fost încheiat fără respectarea dispozițiilor legale, din care suma de 77.142 de lei ar fi fost decontată pentru materiale care nu au fost folosite în derularea contractului.

Procedura de atribuire a lucrării ar fi fost una formală, inculpata Tănase Maria Magdalena creând toate condițiile pentru atribuirea presupus frauduloasă a lucrării, respectiv ar fi întocmit caietul de sarcini și memoriul tehnic, semnate de către inculpatul Ráduly István, în conținutul cărora, costul și condițiile lucrării ar fi fost stabilite de inculpatul B.S., reprezentantul firmei favorizate.

Mai mult, chiar și condițiile contractuale au fost stabilite de societatea S.C. Electroconstrucția Elco SRL, în contract neregăsindu-se obligațiile cuprinse în caietul de sarcini, referitoare la elementele de care depindea decontarea situației de lucrări.

În plus, oferta S.C. Electroconstrucția Elco S.R.L. ar fi fost modificată ulterior expirării termenului limită pentru depunerea ei, ceea ce, potrivit caietului de sarcini, ar fi trebuit să atragă excluderea societății de la atribuirea contractului de achiziție publică”, arată DNA.

În timpul anchetei, DNA a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile aparținând persoanelor și entității trimise în judecată, pentru recuperarea eventualului prejudiciu.

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