Un lider PNL anticipează prăbușirea PSD dacă nu votează Guvernul Mureșan. „Cel mai hulit pardid iese din joc înjumătățit”

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, avertizează că PSD riscă să se înjumătățească dacă blochează Guvernul Mureșan și forțează anticipatele. El spune că sondajele arată o prăbușire accelerată a partidului.

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL Foto: Facebook/Alexandru Muraru

Deputatul PNL Alexandru Muraru este de părere că trimiterea României spre alegeri anticipate ar putea deveni cel mai riscant pariu politic al PSD din ultimii ani.

Acesta susține într-un mesaj pe Facebook că social-democrații ar fi singurul partid care ar ieși „înjumătățit” dintr-un asemenea scenariu.

„PSD are azi 126 de parlamentari. Dacă forțează România spre anticipate și refuză să voteze Guvernul Mureșan, va fi singurul partid care iese din joc înjumătățit - undeva la 63 de mandate, potrivit simulărilor actuale. Restul partidelor se pot ajusta. PSD se poate prăbuși. Nu o spun eu, asta arată toate sondajele. Oricine face astăzi o sondare onestă printre români va constata că PSD este practic cel mai hulit partid din România, raportat la scorurile din 2024”, scrie Alexandru Muraru.

În opinia sa, social-democrații nu mai sunt atât de puternici ca în legislatura trecută iar alegerile anticipate ar scoate o altă configurație.

„PSD nu mai are nici pe departe poziția dominantă pe care a avut-o în Parlament, iar alegerile anticipate ar putea transforma radical actuala configurație. În timp ce PNL se reformează, chiar cu toate provocările guvernării, PSD devine un partid tot mai nefrecventabil chiar și în opoziție. Pentru ca opozitia PSD nu este despre o luptă de idei, de inițiative, ci pur și simplu un sabotaj la adresa bunastării românilor”, spune Alexandru Muraru.

PSD se reunește luni

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunește luni, 21 septembrie 2026, de la ora 11.00, la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

Ei vor analiza în Biroul Permanent Național dacă pot susține în Parlament un guvern condus de Siegfried Mureșan. Grindeanu a spus că, înaintea discuțiilor despre majorități parlamentare sau despre o eventuală rotativă, PSD vrea să vadă programul de guvernare.