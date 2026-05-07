Percheziții într-un dosar de delapidare: fonduri și date ale pacienților, transferate către firme concurente

Poliţişti şi procurori ai DIICOT Vrancea au făcut, joi, 18 percheziţii în judeţul Vrancea, într-un dosar în care o grupare este suspectată că a transferat ilegal fonduri şi date ale pacienţilor unei clinici medicale la alte două firme concurente. Pe lângă pierderea pacienţilor, a fost afectată semnificativ activitatea clinicii.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Vrancea, împreună cu poliţişti de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Vrancea şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, au făcut, joi, 18 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Vrancea.

Este voprba despre un dosar complex vizând constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fraudă informatică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice, perturbarea funcţionării sistemelor informatice şi transfer neautorizat de date informatice,.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, începând de la finalul anului 2025, 4 făptuitori au iniţiat şi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul de a obţine importante beneficii materiale din transferarea, în mod ilegal, de fonduri şi date informatice (pacienţi) din patrimoniul unei persoane vătămate, în cel al altor două societăţi concurente cu obiect de activitate similar, respectiv servicii medicale. Având în vederea că persoane din administrarea societăţii au constatat lipsa unor fonduri care ar fi trebuit utilizate pentru activitatea curentă, dar şi pentru unele investiţii majore aflate în curs, au decis anumite modificări în structura de management a clinicii medicale, situaţie în care unul dintre făptuitori ar fi modificat credenţialele şi şters o serie de conturi de email care asigurau activitatea curentă a societăţii, ceea ce a condus la pierderea unor pacienţi şi la afectarea esenţială a activităţii clinicii”, arată DIICOT, într-un comunicat de presă.

În acelaşi context, s-ar fi intervenit într-un cont al aceleaşi clinici medicale, fiind eliminate aproximativ 50 de coduri cu care societatea participa la licitaţii, coduri activate ulterior în contul altor firme, cu acelaşi profil, deţinute de un alt membru al grupării.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Vrancea.