Liderii politici din Italia reacționează dur în urma celor mai recente declarații ale ministrului de Externe, Antonio Tajani, rostite pe scena evenimentului „Itaca” de la Formello.

Antonio Tajani, liderul Fortza Italia Foto: Facebook/Antonio Tajani

Cuvintele au fost rostite la evenimentul „Itaca”, organizat de Giuseppe Cangemi, vicepreședintele Consiliului Regional din Lazio, potrivit Mediafax. Videoclipurile evenimentului de vineri, de la Formello, au fost republicate de Italia Viva. Partidul le-a comentat pe rețelele sociale.

Tajani, liderul Forza Italia, a comparat votul cu alegerea unei relații sentimentale. A vorbit despre sfatul pe care i l-ar da fiului său. Femeia fermecătoare, a spus el, poate să-și înșele partenerul și de aceea nu e potrivită. O femeie mai puțin spectaculoasă, dar serioasă și de încredere, garantează stabilitatea familiei. Ea va fi o bună mamă și va rămâne fidelă. Fiului său i-ar spune să o aleagă pe aceasta.

Sfatul se adresează și femeilor, potrivit lui Tajani. Ele ar trebui să aleagă bărbatul de încredere, care merge la birou în sacou și cravată. Nu pe cel musculos sau gen playboy. Vicepremierul a mai descris femeia serioasă ca fiind una care, poate, poartă „fuste puțin mai lungi” decât cealaltă.

Italia Viva a reacționat dur. Partidul a numit declarațiile o ieșire tipică anilor ’50. A subliniat și că ele apar tocmai când politica se ocupă de lupta împotriva femicidului. Raffaella Paita, liderul grupului Italia Viva din Senat, a citat ironic un proverb dintr-un film de Monicelli.

Matteo Renzi a spus că declarațiile redau o imagine a femeii din secolul al XIX-lea. Ministrul de Externe ar trebui să se ocupe de situația femeilor afgane, a spus el, nu de vestimentația tinerelor din Italia.

Critici au venit și din partea Partidului Democrat. Senatoarea Valeria Valente a vorbit despre un concentrat de stereotipuri. Ea a descris o viziune asupra femeii ca înger al căminului. Declarațiile sunt, în opinia ei, rușinoase și nedemne de un ministru al Republicii Italiene.