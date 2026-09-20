Două persoane, ambele în vârstă de 37 de ani, sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc, după ce polițiștii BCCO Ploiești și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești au descoperit o cultură de canabis într-o pădure din apropierea comunei Crevedia.

Potrivit anchetatorilor, în luna aprilie 2026, în urma unei înțelegeri prealabile, în scopul înființării unei culturi de canabis, două persoane de 37 de ani au achiziționat o cantitate de semințe pe care le-au plantat într-o pădure din proximitatea comunei Crevedia.

Ulterior, în perioada cuprinsă între lunile mai și septembrie, ei au udat și fertilizat cultura, iar pe 18 septembrie au fost prinși în flagrant în timp ce o îngrijeau.

„Astfel, au fost găsite și ridicate 24 de plante de canabis, aflate în diferite stadii de dezvoltare, cu înălțimea la tulpină cuprinsă între 2 și 4 metri, pompe de stropit și diverse recipiente cu biostimulatori și îngrășământ lichid. Au fost puse în aplicare și trei mandate de percheziție domiciliară fiind găsite circa 500 grame canabis, o cantitate de amfetamină, un grinder, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă”, potrivit DIICOT.

În cursul zilei de sâmbătă, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a celor doi bărbați pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița și jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Ploiești.