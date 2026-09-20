Mustul fermentat a ucis un bărbat din Vaslui aflat în beci. Alte două persoane sunt în comă profundă

O persoană a fost găsită fără funcţii vitale, iar două sunt în comă profundă, după ce au coborât într-un beci în care era pus vin la fermentat. Persoana în stop cardio-respirator a fost resuscitată, victimele fiind preluate de ambulanţe pentru a fi duse la spital.

Ambulanța a intervenit la acest acz Foto: Shutterstock

În fiecare toamnă, după culesul viilor, zeci de oameni ajung la spital în stare gravă sau îşi pierd viaţa în urma intoxicaţiei cu monoxidul de carbon acumulat în beciurile unde mustul este pus la fermentat. S-a întâmplat și în acest an, la Vaslui.

Patru ambulanţe, între care şi una de terapie intensivă mobilă, au intervenit, duminică, în localitatea vasluiană Odaia Bogdan, după ce trei persoane au fost găsite inconştiente într-un beci în care puseseră vin la fermentat.

Un bărbat în vârstă de 76 de ani şi o femeie de 72 de ani au fost găsiţi în comă profundă. A treia victimă, un bărbat de 40 de ani, se afla în stop cardio-respirator în momentul în care echipajele medicale au ajuns la faţa locului.

„Acesta a fost momentan resuscitat cu succes de primul echipaj ajuns. Medicul care coordonează urmează să se decidă unde vor fi transportate cele trei victime", a transmis medicul Dan Ungureanu, de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vaslui, scrie News.