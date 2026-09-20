 Manifestaţii în Bucureşti, Iaşi, Oradea şi Timişoara, duminică seară, împotriva protestelor violente. Recomandările Jandarmeriei | adevarul.ro
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Manifestaţii în Bucureşti, Iaşi, Oradea şi Timişoara, duminică seară, împotriva protestelor violente. Recomandările Jandarmeriei

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O manifestație intitulată „Stop extremismului și violenței! România democrată” va avea loc în alveola centrală a Pieței Victoriei din București, evenimentul fiind organizat ca reacție la violențele care au avut loc marți la protestul fermierilor.

Manifestatție
Manifestație în București Foto: Facebook/Lupii Tricolori

Manifestația din București este programată pentru ziua de duminică, între orele 17:30 și 22:00. Jandarmeria anunță că este prevăzută sosirea participanților, între 18:00 și 21:30 se va desfășura manifestația și vor avea loc discursuri, iar între 21:30 și 22:00 este programată plecarea participanților. 

Pe căile de acces către Piața Victoriei vor fi organizate filtre de siguranță. Jandarmii vor legitima și vor verifica persoanele care au asupra lor bagaje voluminoase. 

În Piața Victoriei vor fi prezente și echipe de dialog ale Jandarmeriei, care pot fi recunoscute după vestele albastre inscripționate.

Brigada Rutieră va lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor. În funcție de numărul participanților, circulația în Piața Victoriei poate fi restricționată

Pentru jurnaliști va fi amenajată o zonă de siguranță, iar aceștia vor putea solicita sprijinul jandarmilor dacă trebuie să părăsească zona în condiții de risc. 

Proteste și la Iași, Timișoara, Oradea

Manifestaţiile, al căror mesaj este "Stop extremismului şi violenţei! România democrată" sunt programate a avea loc duminică, 20 septembrie, de la ora 18.00, și în Piaţa Independenţei din Iaşi, de la 18:30 în Piaţa Unirii din Oradea şi de la ora 19:00 în Piaţa Victoriei din Timişoara.

Mobilizarea civică a fost inițiată de grupurile  Lupii Tricolori, Rezistența şi Corupția Ucide, ca reacție la protestele fermierilor din timpul acestei săptămâni. 

„Un protest pornit de la revendicări reale ale crescătorilor de animale a fost deturnat de grupuri care au căutat confruntarea. Nu s-a ajuns aici din senin. De prea mult timp, spațiul public este inundat cu propagandă, fake news, conspirații, xenofobie și instigări la ură. Amenințările sunt tratate ca zgomot de fond, iar instituțiile reacționează abia după ce oamenii sunt răniți”, se arată în anunțul evenimentului pe Facebook

Protestele violente din Piața Victoriei

Câteva mii de fermieri au protestat marți în Piața Victoriei, nemulțumiți de situația din agricultură și zootehnie. Manifestația a degenerat în violențe, după ce mai mulți protestatari s-au confruntat cu jandarmii, au forțat dispozitivele de ordine și au aruncat cu pietre și alte obiecte spre forțele de ordine.

În urma protestului, zece suspecți au fost reținuți pentru infracțiuni precum ultraj, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și instigare publică.

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