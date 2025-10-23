search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
Fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu, trimis în judecată pentru că ar fi primit mită sejururi de lux

Fiul nașului de căsătorie al președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost trimis în judecată, în urmă cu două zile, de Direcția Națională Anticorupție pentru instigare/complicitate la luare de mită.

Președintelei interimar al PSD, Sorin Grindeanu
Fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu a fost trimis în judecată

Relația de rudenie prin alianță a fost confirmată pentru G4Media.ro chiar de nașul de căsătorie, tatăl lui Silviu Răzvan Avram, om de afaceri din Caransebeș. Stabilit în Timișoara, unde locuiește și Grindeanu, Silviu Răzvan Avram a împrumutat de la acesta 20.000 de euro în anul 2016 pentru ca, după patru ani, după ce politicianul a ajuns numărul 2 în PSD, să întoarcă serviciul și să împrumute cu suma de 445.000 de lei formațiunea politică.

Cu câțiva ani înainte de acest împrumut, Silviu Răzvan Avram se mutase la București și, concomitent cu ascensiunea la putere a lui Grindeanu, a ocupat mai multe funcții în instituții publice – Ministerul Economiei, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, Hidroelectrica și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – la ultima fiind angajată, în mandatul de președinte al instituției al lui Sorin Grindeanu, și soția sa Adriana.

Și Avram senior, nașul liderului PSD, a trecut recent printr-o cumpănă penală: în august 2025 a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare, cu suspendare, pentru că a condus beat la volan.

Silviu Răzvan Avram (48 de ani), în prezent președinte al Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica, se află pe lista inculpaților unui dosar penal trimis marți în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Cap de listă pentru acuzare în această anchetă, conform comunicatului DNA, a fost Ioana Timofte, fosta șefă a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), Avram fiind consilier în această instituție la momentul faptelor.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București sub numărul 6631/2/2025 (3821/2025 ) în data de 21.10.2025  

Timofte, Avram și alte cinci persoane au fost inculpate pentru că fi beneficiat din partea unor firme private de mită – sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională, societățile primind la schimb contracte din partea CNCIR.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În calitate de director general al C.N.C.I.R. S.A., inculpata Timofte Ioana ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale, iar, în considerarea încheierii acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înțelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăți, ar fi pretins și respectiv, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya).

Inculpata ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai C.N.C.I.R. (sejururi organizate și plătite din bugetul C.N.C.I.R. S.A.), care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare.

Activitatea infracțională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalți șase inculpați care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională.

În vederea confiscării speciale a echivalentului foloaselor necuvenite pretins a fi primite de inculpați, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și bani deținute de fiecare inculpat.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București (având în vedere calitatea de avocat suspendat a inculpatei Timofte Ioana), cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

”Nu comentez”, a fost reacția lui Avram atunci când a fost întrebat despre aceste acuzații.

