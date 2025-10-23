PSD își încălzește candidatul pentru București. Grindeanu: „Are ce să arate”

PSD se pregătește să își aleagă candidatul la alegerile pentru Primăria București. Potrivit informațiilor furnizate de șeful interimar Sorin Grindeanu, acesta ar putea fi ales într-o ședință de Birou Politic Național la începutul săptămânii viitoare.

„În weekend o să am mai multe întâlniri cu organizația de București. Probabil că o să facem un Birou Permanent Național la începutul săptămânii viitoare, unde vom decide candidatul (n. r. - candidatul la Primăria Capitalei)”, a precizat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

Liderul interimar al PSD a afirmat că partidul nu a mai făcut sondaje în ultimele săptămâni și a refuzat să comenteze declarațiile candidatului anunțat al USR, Cătălin Drulă, amintind totuși că acesta este „deputat de Timiș, care vrea să fie primar în București”.

Întrebat ce atitudine va aborda PSD, în cazul în care va fi încălcată înțelegerea verbală de neagresiune din coaliție în campanie, șeful social-democraților a răspuns: „Eu cred că candidatul nostru va fi cel care va veni deschis în față să spună ce vrea să facă, ce a făcut. (...) Sunt unii care chiar și atunci când au fost în anumite funcții doar au lucrat pe imagine, dar când te uiți, nu au făcut nici măcar un kilometru de autostradă. Dar închidem acest subiect.

Candidatul nostru, oricare va fi el, are ce să arate în spate, ca și experiență administrativă, ceea ce a făcut și în mod sigur campania va fi axată pe ceea ce vrea să facă, cu sprijinul nostru. PSD de fiecare dată speră să avem parte de o campanie în care să discutăm despre proiecte. Din păcate, nu prea ne-a ieșit lucrul ăsta”.

Daniel Băluță, pe primul loc în sondaje

Guvernul a stabilit joi dimineață, 23 octombrie, data alegerilor. Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, a anunţat că ia în calcul o candidatură pentru funcţia de primar general al Capitalei, în situaţia în care partidul va fi de acord. El se declară „convins că acest lucru se va întâmpla”.

Prim-vicepreședintele PSD este plasat pe primul loc în sondaje, însă afirmă că datele nu sunt relevante.