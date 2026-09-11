 Dezvăluiri în cazul morții generalului Dorin Ioniță: amanta l-a reclamat după ce a agresat-o, cu doar câteva ore înainte | adevarul.ro
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Dezvăluiri în cazul morții generalului Dorin Ioniță: amanta l-a reclamat după ce a agresat-o, cu doar câteva ore înainte

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Generalul-maior Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, a fost găsit mort, vineri dimineață, într-un imobil din județul Prahova. Bărbatul, în vârstă de 61 de ani, prezenta leziuni compatibile cu o plagă prin împușcare, iar în apropierea sa a fost găsită o armă de foc letală. Cu doar câteva ore înainte, o femeie cu care acesta avea o relație îl reclamase pentru agresiune, iar ulterior soția sa a anunțat Poliția că bărbatul plecase de acasă cu un pistol.

Generalul a fost găsit mort
Generalul a fost găsit mort Foto: sursa: FB

Potrivit unor surse apropiate anchetei, în seara de 10 septembrie, generalul a agresat fizic femeia cu care avea o relație exatraconjugală. Aceasta a sesizat Poliția, iar polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari s-au deplasat la fața locului.

Femeia, în vârstă de 46 de ani, a fost supusă evaluării de risc, iar polițiștii au stabilit că exista un risc iminent pentru aceasta. În consecință, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. 

Ordinul de protecție prevedea, printre altele, obligația bărbatului de a păstra o distanță de cel puțin 200 de metri față de femeie.

„La data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 20:17, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au efectuat verificări, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului a fost stabilit un risc iminent pentru victimă, respectiv o femeie de 46 de ani. În acest context, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligația bărbatului de a păstra o distanță minimă de 200 de metri, față de aceasta”, a transmis IPJ Ilfov.

Soția a anunțat că a plecat cu pistolul

În timpul nopții, în jurul orei 01.24, Poliția a fost sesizată din nou. De această dată, apelul a fost făcut de soția generalului, o femeie de 60 de ani. Aceasta le-a spus polițiștilor că soțul său, cunoscut ca deținător legal de armă, plecase de la domiciliu având asupra sa un pistol.

„În cursul nopții, în jurul orei 01:24, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie de 60 de ani, care a relatat faptul că soțul său, cunoscut ca deținător legal de armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol. Polițiștii au dispus de îndată măsuri pentru identificarea și localizarea bărbatului, precum și pentru prevenirea oricărui pericol la adresa acestuia sau a altor persoane”, a precizat IPJ Ilfov.

Generalul-maior Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite
Generalul-maior Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite Foto: captura video Monitorul Apărării

Potrivit informațiilor din anchetă, în dimineața zilei de 11 septembrie, o rudă a bărbatului ar fi anunțat Poliția după ce i-ar fi văzut mașina în localitatea Păulești, județul Prahova.

A fost găsit mort într-un imobil din Păulești

La scurt timp, polițiștii din Prahova au fost sesizați că un bărbat domiciliat în comuna Păulești nu răspunde la telefon și nici la ușa locuinței.

„La data de 11 septembrie 2026, în jurul orei 08.20, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au fost sesizați, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la faptul că un bărbat, domiciliat în comuna Păulești, nu răspunde la telefon și nici la ușa locuinței”, a transmis IPJ Prahova.

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Polițiștii și echipajele medicale au ajuns la fața locului și au găsit în interiorul imobilului un bărbat de 61 de ani, care prezenta leziuni compatibile cu o plagă prin împușcare.

„Din primele cercetări efectuate, polițiștii au constatat că, în interiorul locuinței, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 61 de ani, care prezenta leziuni compatibile cu o plagă prin împușcare, fiind declarat decedat”, se arată în comunicatul IPJ Prahova.

În apropierea trupului a fost identificată o armă de foc letală, de calibru 9x19 mm.

La fața locului au fost mobilizați polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Poliției Municipiului Ploiești.

„La acest moment, o echipă operativă formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Poliției Municipiului Ploiești desfășoară activități de cercetare la fața locului, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Prahova.

Principala ipoteză luată în calcul în acest moment este sinuciderea. Această ipoteză nu a fost însă confirmată oficial de anchetatori.

IPJ Prahova anunță că urmează să fie efectuată necropsia medico-legală.

„Totodată, în cauză urmează să fie dispusă efectuarea necropsiei medico-legale, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei și mecanismului producerii decesului. Cercetările sunt în desfășurare, iar toate informațiile prezentate la acest moment au caracter preliminar. Pe măsura clarificării situației de fapt și în funcție de evoluția cercetărilor, vor putea fi furnizate informații suplimentare, cu respectarea cadrului legal”, a mai transmis IPJ Prahova.

Cine a fost generalul Dorin Ioniță

Generalul-locotenent Dorin Ioniță
Foto: Facebook
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General-locotenentul Dorin Ioniță a fost un înalt ofițer de carieră al Armatei Române. Acesta a ocupat funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” în perioada 5 septembrie 2017 - 31 iulie 2023.

De-a lungul carierei militare, Dorin Ioniță a participat și la misiuni internaționale. A fost observator militar în Republica Democratică Congo, în cadrul misiunii Organizației Națiunilor Unite MONUSCO.

În calitate de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, a coordonat și a vizitat contingentele de militari români aflate în teatrele de operații externe, inclusiv în Mali.

În decembrie 2019, pe când avea gradul de general-maior, Dorin Ioniță a fost coordonatorul Paradei Militare Naționale organizate la București cu ocazia Zilei Naționale a României.

În cariera sa a ocupat și alte funcții de conducere în Armata Română, printre care cea de șef al Direcției Instrucție și Doctrină.

Pentru activitatea sa militară, Dorin Ioniță a fost decorat de Administrația Prezidențială și a fost avansat inclusiv în cadrul Ordinului „Virtutea Militară”.

La 31 iulie 2023, Dorin Ioniță a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent, cu trei stele, printr-un decret semnat de președintele Klaus Iohannis.

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