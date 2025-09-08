Continuă seria „morților ciudate” în Rusia: directorul unei companii miniere de sare a fost găsit decapitat sub un pod

O nouă moarte misterioasă în Rusia. Directorul general al unei companiei de extracţie a sărurilor de potasiu şi magneziu „K-Potash Service” a fost găsit mort sub un pod în regiunea Kaliningrad. Trupul acestuia era decapitat.

Directorul general al companiei miniere de sare de potasiu-magneziu K-Potash Service, Alexei Sinitsin, a fost găsit mort. Cadavrul său decapitat, legat cu o frânghie de remorcare, a fost descoperit sub un pod, scrie dialog.

Compania sa fost angajată în lansarea unei mine de potasiu în Nivenskoye. Locuitorii din Nivenskoye s-au opus proiectului, invocând motive de mediu. În 2017, Vladimir Putin a intervenit, iar facilitățile miniere au fost relocate în afara satului.

Potrivit unei hotărâri din octombrie 2022 a Tribunalului de Arbitraj Regional Kaliningrad, compania se afla în „dificultăți financiare grave”.

Un lung șir de morți suspecte

Acesta este al 19-lea caz dintr-o serie de „sinucideri ciudate” în rândul directorilor executivi ruși de top din 2022. Primii au fost liderii Gazprom, Novatek, Lukoil și ai altor corporații. Ulterior, lista s-a extins pentru a include vicepreședinții Lukoil și Transneft, adjunctul șefului Yakutskenergo și alte personalități influente.

Jurnaliștii și analiștii iau în calcul mai multe versiuni: eliminarea „portofelelor” care aveau acces la scheme de umbră; eliminarea martorilor corupției sau eșecului; „epurări” interne.

Filiala regională a Comitetului de Investigații al Rusiei a transmis, pentru RBC, că analizează circumstanțele morții bărbatului.