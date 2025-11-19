Eugen Teodorovici, la Interviurile Adevărul. Planul său pentru București și motivele candidaturii ca independent

Eugen Teodorovici va explica la Interviurile Adevărul motivele candidaturii sale la Primăria Capitalei și va prezenta planuri pentru un București administrat profesionist, cu soluții pentru trafic, investiții și finanțe locale.

De la ora 11, Eugen Teodorovici va veni la Interviurile Adevărul pentru a detalia de ce va intra în competiția pentru funcția de Primar General și ce direcție va propune pentru București în următorii ani.

Eugen Teodorovici ne va spune ce l-a făcut să ia decizia de a-și depune candidatura ca independent la alegerile de la Primaria Capitalei și de ce îl interesează administrația locală și cum poate propune funcționarea acesteia în mod eficient și profesionist.

Va răspunde și la întrebările legate de instrumentele financiare actuale, ce soluții de mobilitate poate aplica la nivel metropolitan și ce proiecte ar putea aduce cu rezultate măsurabile pentru locuitori.

Fostul ministru va oferi mai multe detalii asupra măsurilor concrete privind tariful de 1 leu pe oră pentru parcarea centrală, una dintre propunerile sale, alături de un sistem integrat de date pentru trafic.