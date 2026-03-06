search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Cine ar putea prelua șefia Curții de Conturi. Un fost ministru și-a depus candidatura pentru postul rămas vacant după plecarea lui Mihai Busuioc

Eugen Teodorovici, fost ministru în cabinetele conduse de Victor Ponta şi Viorica Dăncilă, şi-a depus vineri, 6 martie, candidatura, la Parlament, potrivit surselor „Adevărul”, pentru postul rămas vacant în Curtea de Conturi, după plecarea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională. 

Eugen Teodorovici FOTO Mediafax
Eugen Teodorovici FOTO Mediafax

Eugen Teodorovici este printre cei care și-au depus candidatura pentru postul rămas vacant la Curtea de Conturi, potrivit informațiilor „Adevărul”, după ce Mihai Busuioc a părăsit funcția de consilier pentru un post de judecător CCR. 

Postul pentru care și-a depus candidatura Eugen Teodorovici presupune continuarea mandatului încă 7 luni. Potrivit legii, odată ce va ocupa acest post, nu va mai putea candida pentru un alt mandat plin.

După noua numire din Curtea de Conturi, ar urma să fie organizate alegeri pentru funcția de președinte. Atribuțiile au fost preluate interimar de Mirela Călugăreanu

Cine este Eugen Teodorovici

Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor în 2015 și fost ales pe listele PSD din Buzău și Tulcea pentru Parlament, a candidat anul trecut la alegerile pentru București. Primul portofoliu de ministru l-a preluat în 2012, când a ajuns la ministerul Fondurilor Europene, unde a avut misiunea de a accelera implementarea proiectelor.

După poziția de deputat și cea de ministru al Fondurilor Europene, momentul definitoriu a fost funcția de ministru al Finanțelor. 

Noi numiri în Parlament

Votul va fi dat pe 10 martie, în Parlament, într-un plen comun al Camerei Deputaților și Senatului. Pe listă mai sunt 6 posturi în CNCD și funcția de Avocat al Poporului. 

