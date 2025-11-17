search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Portret de candidat. Cine este Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finanțe care candidează la Capitală și n-a declarat niciun cont

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Fostul ministru Eugen Teodorovici și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei duminică, 16 noiembrie. Teodorovici este un politician cu o imagine publică marcată de controversele din timpul perioadei petrecute în conducerea Ministerului de Finanțe. În ultima declarație de avere, fostul ministru nu a declarat niciun cont în bancă, doar datorii, salariul de la Curtea de Conturi și chiriile încasate în ultimul an fiscal. 

FOTO Facebook/ Eugen Teodorovici / Arhivă
FOTO Facebook/ Eugen Teodorovici / Arhivă

Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, este originar tot din Buzău, județul în care a crescut și în care se întoarce fostul șef PSD și premier, Marcel Ciolacu, pentru a candida la funcția de șef de Consiliu Județean. Acest județ i-a oferit lui Teodorovici și primele funcții politice. A fost ales deputat de Buzău în mai multe legislaturi, construindu-și o bază politică solidă înainte de a ajunge în funcții la nivel național.

Cariera sa ministerială a debutat în 2014, când a preluat portofoliul Fondurilor Europene în guvernul condus de Victor Ponta. A fost o perioadă în care România se confrunta cu dificultăți în absorbția fondurilor europene, iar Teodorovici a avut misiunea de a accelera implementarea proiectelor.

Legături cu lumea politică

După poziția de deputat și cea de ministru al Fondurilor Europene, momentul definitoriu al carierei sale a venit în 2017, când a devenit ministru al Finanțelor Publice în guvernul Mihai Tudose, funcție pe care a păstrat-o până în cabinetul condus de Viorica Dăncilă, în 2019. Perioada conducerii sale a fost însă marcată de tensiuni majore pe probleme economice și fiscale.

În total a avut două mandate de deputat, obținute în perioada 2012-2020.

Fostul ministru a contestat schimbarea conducerii PSD după demisia Vioricăi Dăncilă și a solicitat în instanță recunoașterea sa ca președinte interimar al partidului, argumentând că, fiind președinte executiv în structura anterioară, nu și-a dat demisia din această funcție.

În 2024, după ce a participat la lansarea Blocului Suveranist Român, fiind director în cadrul Autorităţii de Audit din Curtea de Conturi, a fost cercetat de Comitetul de Etică. 

Măsuri controversate

În timpul mandatului său la Finanțe, Teodorovici a fost asociat cu mai multe măsuri controversate:

- Ordonanța 114/2018 (taxa pe lăcomie), care a introdus impozitarea suplimentară a băncilor și companiilor din energie, generând proteste vehemente din mediul de afaceri;

- Modificări frecvente ale Codului Fiscal, care au afectat predictibilitatea mediului de afaceri;

- Tensiuni cu Banca Națională a României pe tema politicilor monetare și fiscale.

Gafele fostului ministru

Eugen Teodorovici este și cunoscut pentru declarațiile sale care au generat controverse. Una dintre ele? „Dacă vrei să fii bogat, pune bani deoparte”. Acesta a fost sfatul său pentru românii care se confruntau cu scumpirile.

Deși a ocupat funcții importante, Teodorovici nu a reușit niciodată să ajungă în primul eșalon al conducerii PSD, iar după înfrângerea partidului la alegerile prezidențiale din 2019 și ieșirea de la guvernare, Teodorovici a pierdut și poziția de deputat. 

Avere. Cu chirii și salariu de la Curtea de Conturi, dar fără conturi în bănci

Potrivit ultimei declarații de avere, depuse în iunie, de la Curtea de Conturi, are 4 terenuri intravilane alături de concubină, Costache Florentina, cumpărate în perioada 2001-2008, dintre care 3 în București și unul în Otopeni, de peste 1000 de metri pătrați. 

Mai are 3 case și un apartament alături de aceasta, toate în București. Apartamentul este moștenit de acesta, iar casele sunt cumpărate tot în perioada 2001-2008. 

Are active la 3 societăți, cele de la CARE ROMÂNIA SA având o valoare de peste 60.000 de lei.

Nu are conturi trecute în declarația de avere. A trecut doar creditele. Unul la Banca Comercială Română, în valoare de 352.230 de euro, creditat în 2007 și scadent în 2045. În același an a mai făcut unul în valoare de 221.317 euro la aceeași bancă. În 2008 a făcut un împrumut mai mare, la Credit Europe Bank, scadent în 2033, în valoare de 121.823 euro. 

Fostul ministru a declarat totuși că a primit 14107 de lei în ultimul an fiscal de pe urma funcției de la Curtea de Conturi. A mai încasat alături de Costache Florentina chirii în valoare de 32.400 euro și 9.600 euro. 

Propuneri pentru Primăria Capitalei: parcarea la preț de un leu 

Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici promite să micșoreze costul parcării. „Din 8 decembrie, ca primar general, parcarea în București va fi doar un singur leu. De la 5 lei, cât este astăzi ora de parcare în București și chiar mai mult, va fi doar un singur leu pe oră, oriunde în București. Dacă vrei să vezi ce am de gând să fac pentru București, dă-mi un follow și vei vedea toate măsurile mele”, a transmis acesta. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
stirileprotv.ro
image
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
gandul.ro
image
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
mediafax.ro
image
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce durere îl măcina
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cine poate contesta certificatul de moștenitor. Cum se procedează
playtech.ro
image
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat: „Va sta în tribune până o să-i crească rădăcini! Te ia la mișto Mihăilă, nici atât nu realizezi?”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
Tatăl Sarei aduce noi acuzații clinicii dentare: „Au chemat-o să o omoare. Au vrut să șteargă toate înregistrările”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Se fac angajări! Salariile trec de 4.000 de lei
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor