Portret de candidat. Cine este Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finanțe care candidează la Capitală și n-a declarat niciun cont

Fostul ministru Eugen Teodorovici și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei duminică, 16 noiembrie. Teodorovici este un politician cu o imagine publică marcată de controversele din timpul perioadei petrecute în conducerea Ministerului de Finanțe. În ultima declarație de avere, fostul ministru nu a declarat niciun cont în bancă, doar datorii, salariul de la Curtea de Conturi și chiriile încasate în ultimul an fiscal.

Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, este originar tot din Buzău, județul în care a crescut și în care se întoarce fostul șef PSD și premier, Marcel Ciolacu, pentru a candida la funcția de șef de Consiliu Județean. Acest județ i-a oferit lui Teodorovici și primele funcții politice. A fost ales deputat de Buzău în mai multe legislaturi, construindu-și o bază politică solidă înainte de a ajunge în funcții la nivel național.

Cariera sa ministerială a debutat în 2014, când a preluat portofoliul Fondurilor Europene în guvernul condus de Victor Ponta. A fost o perioadă în care România se confrunta cu dificultăți în absorbția fondurilor europene, iar Teodorovici a avut misiunea de a accelera implementarea proiectelor.

Legături cu lumea politică

După poziția de deputat și cea de ministru al Fondurilor Europene, momentul definitoriu al carierei sale a venit în 2017, când a devenit ministru al Finanțelor Publice în guvernul Mihai Tudose, funcție pe care a păstrat-o până în cabinetul condus de Viorica Dăncilă, în 2019. Perioada conducerii sale a fost însă marcată de tensiuni majore pe probleme economice și fiscale.

În total a avut două mandate de deputat, obținute în perioada 2012-2020.

Fostul ministru a contestat schimbarea conducerii PSD după demisia Vioricăi Dăncilă și a solicitat în instanță recunoașterea sa ca președinte interimar al partidului, argumentând că, fiind președinte executiv în structura anterioară, nu și-a dat demisia din această funcție.

În 2024, după ce a participat la lansarea Blocului Suveranist Român, fiind director în cadrul Autorităţii de Audit din Curtea de Conturi, a fost cercetat de Comitetul de Etică.

Măsuri controversate

În timpul mandatului său la Finanțe, Teodorovici a fost asociat cu mai multe măsuri controversate:

- Ordonanța 114/2018 (taxa pe lăcomie), care a introdus impozitarea suplimentară a băncilor și companiilor din energie, generând proteste vehemente din mediul de afaceri;

- Modificări frecvente ale Codului Fiscal, care au afectat predictibilitatea mediului de afaceri;

- Tensiuni cu Banca Națională a României pe tema politicilor monetare și fiscale.

Gafele fostului ministru

Eugen Teodorovici este și cunoscut pentru declarațiile sale care au generat controverse. Una dintre ele? „Dacă vrei să fii bogat, pune bani deoparte”. Acesta a fost sfatul său pentru românii care se confruntau cu scumpirile.

Deși a ocupat funcții importante, Teodorovici nu a reușit niciodată să ajungă în primul eșalon al conducerii PSD, iar după înfrângerea partidului la alegerile prezidențiale din 2019 și ieșirea de la guvernare, Teodorovici a pierdut și poziția de deputat.

Avere. Cu chirii și salariu de la Curtea de Conturi, dar fără conturi în bănci

Potrivit ultimei declarații de avere, depuse în iunie, de la Curtea de Conturi, are 4 terenuri intravilane alături de concubină, Costache Florentina, cumpărate în perioada 2001-2008, dintre care 3 în București și unul în Otopeni, de peste 1000 de metri pătrați.

Mai are 3 case și un apartament alături de aceasta, toate în București. Apartamentul este moștenit de acesta, iar casele sunt cumpărate tot în perioada 2001-2008.

Are active la 3 societăți, cele de la CARE ROMÂNIA SA având o valoare de peste 60.000 de lei.

Nu are conturi trecute în declarația de avere. A trecut doar creditele. Unul la Banca Comercială Română, în valoare de 352.230 de euro, creditat în 2007 și scadent în 2045. În același an a mai făcut unul în valoare de 221.317 euro la aceeași bancă. În 2008 a făcut un împrumut mai mare, la Credit Europe Bank, scadent în 2033, în valoare de 121.823 euro.

Fostul ministru a declarat totuși că a primit 14107 de lei în ultimul an fiscal de pe urma funcției de la Curtea de Conturi. A mai încasat alături de Costache Florentina chirii în valoare de 32.400 euro și 9.600 euro.

Propuneri pentru Primăria Capitalei: parcarea la preț de un leu

Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici promite să micșoreze costul parcării. „Din 8 decembrie, ca primar general, parcarea în București va fi doar un singur leu. De la 5 lei, cât este astăzi ora de parcare în București și chiar mai mult, va fi doar un singur leu pe oră, oriunde în București. Dacă vrei să vezi ce am de gând să fac pentru București, dă-mi un follow și vei vedea toate măsurile mele”, a transmis acesta.