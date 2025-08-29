search
Vineri, 29 August 2025
Ambasadorul Rusiei în România, convocat la sediul MAE. Ce i-a transmis Oana Țoiu despre atacurile asupra civililor din Ucraina

Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina.  

Oana Țoiu a luat o decizie fermă și l-a convocat pe ambasadorul rus / Sursa foto: MAE

Ambasadorul rus la București a fost convocat de urgență la sediul MAE

Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile și pagube materiale, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. 

În cadrul întrevederii, partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război și care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale. De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum și sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council).

Totodată, partea română a condamnat atacurile repetate ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniței cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri și implicațiile lor grave asupra securității naționale.

Atacul asupra sediului British Council din Kiev, „deliberat și bine gândit” 

  Experții britanici în afaceri externe avertizează că atacul asupra sediului British Council din Kiev este un „mesaj clar de ostilitate din partea lui Putin”, în timp ce speranțele unui armistițiu se risipesc, potrivit Daily Mail Online

În noaptea de miercuri spre joi, Rusia a fost la doar câteva ore distanță de a ucide lucrători britanici cu un atac dublu cu rachete asupra reprezentanței UE din Kiev și sediului British Council.

Ambele clădiri au fost lovite după ce Rusia a lansat o serie de drone și rachete hipersonice asupra capitalei ucrainene, provocând moartea a cel puțin 19 persoane, dintre care patru copii. Cea mai mică dintre victime are doar doi ani.

În înregistrările dramatice care au surprins atacul se vede o rachetă explodând și lăsând în urmă o minge de foc în jurul orei 5:40 dimineața, urmată 20 de secunde mai târziu, de o a doua rachetă, care a lăsat clădirea „grav avariată”. 

