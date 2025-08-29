Oraș cheie din estul Ucrainei, sub asediu. Rușii au concentrat circa 100.000 de militari pentru acțiuni ofensive

Rusia a comasat ”până la 100.000” de militari în apropiere de Pokrovsk, un oraş-cheie situat în estul Ucrainei, anunţă vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul în care demersuri internaţionale în favoarea unei păci în Războiul din Ucraina par blocate.

Situaţia în zona Pokrovesk ”este cea mai îngrijorătoare azi”, unde Rusia a adunat ”până la 100.000 de militari”, a declarat presei Volodimir Zelenski.

Armata rusă ”pregăteşte în orice caz acţiuni ofensive”, a adăugat el.

Pokrovskul, care avea aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, este un nod logistic important al forţelor ucrainene, aflându-se la intersecţia mai multor rute în regiune.

Cel puţin două persoane au fost ucise, iar una a fost rănită în atacuri cu dronă, în regiunea Dnipropetrovsk, a anunţat vineri Administraţia Militară ucraineană, scrie News.

”Din nefericire, două persoane au fost ucise, un bărbat şi o femeie”, a anunţat şeful Administraţiei Militare a regiunii, Serghii Lîsak.

El a anunţat că altă femeie a fost rănită şi că au fost doborâte opt drone.

Ucraina a recunoscut - pentru prima oară - marţi că militari ruşi au pătruns în această regiune, situată în zona central-estică a Ucrainei, unde Moscova a revendicat înaintări începând din iulie.

Europenii încearcă prin toate mijloacele să influenţeze negocieri privind securitatea Ucrainei şi a întregii Europe.

Negocieri intense sunt în curs între aliaţii Kievului în vederea stabilirii tipului de garanţii de securitate pe care să i le ofere, în cazul unui acord de pace cu Moscova, cu scopul de a împiedica un nou atac rus în această ţară.

Aceste negocieri s-au accelerat după un summit, de la 15 august, în Alaska, al preşedintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin, urmat de o reuniune la Casa Albă a miliardarului cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi şapte lideri europeni.