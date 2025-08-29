search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Oraș cheie din estul Ucrainei, sub asediu. Rușii au concentrat circa 100.000 de militari pentru acțiuni ofensive

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia a comasat ”până la 100.000” de militari în apropiere de Pokrovsk, un oraş-cheie situat în estul Ucrainei, anunţă vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul în care demersuri internaţionale în favoarea unei păci în Războiul din Ucraina par blocate.

Militari ruși FOTO: Adevărul (arhivă)
Militari ruși FOTO: Adevărul (arhivă)

Situaţia în zona Pokrovesk ”este cea mai îngrijorătoare azi”, unde Rusia a adunat ”până la 100.000 de militari”, a declarat presei Volodimir Zelenski.

Armata rusă ”pregăteşte în orice caz acţiuni ofensive”, a adăugat el.

Pokrovskul, care avea aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, este un nod logistic important al forţelor ucrainene, aflându-se la intersecţia mai multor rute în regiune.

Cel puţin două persoane au fost ucise, iar una a fost rănită în atacuri cu dronă, în regiunea Dnipropetrovsk, a anunţat vineri Administraţia Militară ucraineană, scrie News.

”Din nefericire, două persoane au fost ucise, un bărbat şi o femeie”, a anunţat şeful Administraţiei Militare a regiunii, Serghii Lîsak.

El a anunţat că altă femeie a fost rănită şi că au fost doborâte opt drone.

Ucraina a recunoscut - pentru prima oară - marţi că militari ruşi au pătruns în această regiune, situată în zona central-estică a Ucrainei, unde Moscova a revendicat înaintări începând din iulie.

Europenii încearcă prin toate mijloacele să influenţeze negocieri privind securitatea Ucrainei şi a întregii Europe.

Negocieri intense sunt în curs între aliaţii Kievului în vederea stabilirii tipului de garanţii de securitate pe care să i le ofere, în cazul unui acord de pace cu Moscova, cu scopul de a împiedica un nou atac rus în această ţară.

Aceste negocieri s-au accelerat după un summit, de la 15 august, în Alaska, al preşedintelui american Donald Trump cu omologul său rus Vladimir Putin, urmat de o reuniune la Casa Albă a miliardarului cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi şapte lideri europeni.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Un tânăr din Alexandria a spart un magazin de telefoane mobile apoi s-a lăudat cu asta pe TikTok: ”Ia uitați-vă ce am făcut!”
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Vacanțele pe litoral se ieftinesc! Cât costă acum o noapte de cazare în Mamaia, la un hotel de 3 stele
gandul.ro
image
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
CALCUL: Cu cât va creşte rata unui român cu un credit de 60.000 de euro, după ce IRCC va trece de 6%
observatornews.ro
image
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Cum să congelezi morcovii corect: trucul care îi păstrează proaspeți luni întregi
playtech.ro
image
Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția fotbalistului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Sprijin financiar de 5.000 de lei pentru elevi. Cum vor putea fi folosiți banii
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Vedetele care au înlocuit șamponul cu săpunul de casă: „Părul crește mai repede”. Sfatul hairstyliștilor: „Poți să te speli și cu pudră de aur, dacă....”
click.ro
image
Filmul din 2023 care a cucerit publicul de pe Netflix. A ajuns în topul preferințelor din România
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Crap cu legume Sursa foto shutterstock 1216427515 jpg
Crap cu legume la cuptor cum n-ai mai mâncat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?