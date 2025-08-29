Surprizele lui Mircea Lucescu pentru meciurile naționalei din septembrie. Cu cine i-a înlocuit pe Hagi și Alibec

Mircea Lucescu a anunțat astăzi lotul pentru meciurile echipei naționale a României din luna septembrie, când Tricolorii vor întâlni Canada într-un meci de pregătire și Cipru, în a 5-a etapă din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

Pe 5 septembrie, România joacă pe Arena Națională împotriva selecționatei Canadei, una dintre gazdele turneului final de anul viitor, pentru ca patru zile mai târziu, pe 9 septembrie, să evolueze în Cipru, în preliminariile Cupei Mondiale.

Pentru cele două partide, Mircea Lucescu a anunțat lotul echipei noastre, din care lipsesc, previzibil, Florin Niță și Ianis Hagi, care nu au echipă în acest moment, dar și Denis Alibec, ieșit complet din formă, la fel ca George Pușcaș. De asemenea, Ionuț Radu nu se află printre tricolori, deși a jucat în toate cele trei partide din LaLiga ale Celtei Vigo.

În schimb, în lot au apărut tineri ca Adrei Borza, Ștefan Baiaram, Bogdan Racovițan și Louis Munteanu, ultimul deși se într-o situație incertă la echipa de club, CFR Cluj.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).