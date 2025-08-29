search
După magistrați, profesori, și medici, polițiștii se pregătesc și ei de proteste de amploare, dacă Guvernul se atinge de veniturile lor

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) critică dur intențiile Executivului privind modificarea regimului pensiilor militare, avertizând că măsurile anunțate subminează siguranța națională și promit proteste de amploare dacă guvernul nu renunță la aceste planuri. 

Polițiștii promit că ies masiv în stradă dacă Guvernul ia măsuri contra lor / Sursa foto: SNPPC

Măsurile anunțate demotivează personalul activ și rezerviștii și „pun în pericol securitatea statului”

Polițiștii și militarii reuniți în SNPPC denunță public intențiile guvernului de a corecta pensiile din MAI și din structurile de apărare, atrăgând atenția că astfel de măsuri demotivează personalul activ și rezerviștii și pun în pericol securitatea statului.

 „În contextul măsurilor anunțate, luna aceasta, de Executiv, referitoare la reformarea regimului juridic al unor pensii de serviciu din sistemul de Justiție, măsuri care fac valuri în mass-media și în rândul opiniei publice, am luat act, cu surprindere, de declarațiile televizate, de acum două zile, ale principalilor lideri ai coaliției de guvernare, cu privire la ,,alte sisteme de pensii speciale” (am citat sintagma utilizată de către dânșii), care, în viziunea succint expusă pe parcursul declarațiilor, necesită corecții. Bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor noastre trebuie să înceteze!” trasmit reprezentanții angajațiilor din Poliție.

   Mai precis, au fost nominalizate pensiile din MAI și din unele structuri ale Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (SAOPSN), fapt care a generat, în mod firesc, nedumerire, confuzie și temeri în rândurile membrilor de sindicat, dar și ale altor angajați din familia ocupațională, care nu înțeleg schimbarea de macaz a discursului public promovat de la cel mai înalt nivel al Executivului și Legislativului. 

 „Guvernul actual trebuie să nu uite că Legea 223/2015 a făcut deja obiectul modificărilor, chiar în mai rău decât era, prin jalonul din PNRR, atins prin Legea 282/2023. De asemenea, prin proiectul de Lege 559, promovat tot de coaliție, în toamna anului trecut, Parlamentul României a mimat actualizarea pensiilor militare de stat, L 559/2024 fiind respins, în final, de CCR, ca neconstituțional. Astfel pensiile militare – neactualizate, asemenea celor din sistemul public, și neindexate, în 2025, ba mai mult, cu CASS 10%, din august 2025, peste plafonul de 3.000 lei – au rămas la un nivel umilitor pentru polițiștii și militarii rezerviști, care, conform Constituției, Statutului cadrelor militare și Legii 446/2006, au obligația de a răspunde PREZENT la o eventuală mobilizare, iar drept ,,compensație”, politicul spune NU, când are obligația să le asigure un trai decent, prin singura sursă de venit la care au acces: pensia militară de stat!” mai arată SPPC. 

   17.000 de angajați din MAI îndeplinesc deja condițiile de pensionare, la care, în viitorul apropiat, se vor adăuga alte câteva mii, ce vor intra în rezerva operațională a Armatei, cu drept la pensie militară de stat – similar celorlalte structuri din UE/NATO.

Toți, inclusiv pensionarii militari din evidențele Caselor de Pensii Sectoriale, sunt alarmați și intrigați de săgețile lansate „en passant” de către premierul României și președintele Camerei Deputaților, dar și de alți lideri politici, tot cu funcții de demnitate publică pe palierele înalte ale statului. 

„Din nefericire, principiul pe care noi, SNPPC, îl clamăm, de mai mulți ani, în interesul consolidării SAOPSN – PREDICTIBILITATE ÎN CARIERĂ,ÎN SALARIZARE ȘI ÎN PENSIONARE – este iarăși ignorat de factorii politici decidenți, care, în numele și sub umbrela nevoii de reforme și progres economic, reglementează în pripă, fără dialog social și analize de risc, neglijând faptul că efectele acestor măsuri, ce vizează un pilon fundamental al siguranței statului și cetățenilor, vor avea efecte adverse, pe termen lung, la nivelul întregii societăți românești, a Spațiului Schengen și a Uniunii Europene.       

Conform Constituției, legilor și strategiilor CSAT care vizează apărarea, ordinea publică și securitatea națională, SAOPSN se bazează pe doi piloni funcționali: 1 – polițiști/militari în activitate; 2 - rezerviști (foști militari și polițiști), plus voluntari apți pentru o eventuală mobilizare. Dar ca să fie viabil și în viitor, acest sistem mai are nevoie de încă un pilon vital, care trebuie asigurat în prezent, printr-o dinamică sănătoasă de personal: tinerii de pe băncile academiilor și ale școlilor vocaționale, care trebuie motivați spre aceste profesii de risc și responsabilitate, pentru a înlocui generațiile și contingentele lăsate etapizat la vatră, conform firescului lucrurilor”  mai arată sindicaliștii. 

Se descurajează retenția în sistem a personalului cu experiență profesională

   ”Constatăm că unele dintre măsurile luate, precum și cele preconizate - cel puțin așa cum sunt anunțate public, nu sunt de natură să întărească cei trei piloni enumerați mai sus, ci din contră: se descurajează retenția în sistem a personalului cu experiență profesională, care se află în prag de pensionare sau a îndeplinit deja condițiile de trecere în rezervă, dar încă nu a făcut acest pas; se adâncește implicit deficitul de personal, și așa aflat la cote de avarie; scade motivația oamenilor în uniformă pentru performanță profesională, cu repercusiuni negative asupra eficienței serviciilor de profil asigurate statului, cetățenilor și comunităților; băncile instituțiilor de formare profesională inițială se ocupă tot mai greu sau chiar rămân goale în procente îngrijorătoare ș.a.m.d. Și, nu în ultimul rând, se anatemizează corpul rezerviștilor militari, oameni de bază ai cetății, care au slujit Patria sub Drapel și sunt încă parte din rezerva operațională a Armatei Române, în caz de nevoie” avertizează polițiștii. 

Poliștii amenință cu proteste foarte dure la adresa Guvernului

Înainte de a anunța formele de protest pe care le vor adopta, inclusiv unele mai dure decât cele din ianuarie 2025 – evident, în funcție de poziționarea decizională a Executivului față de drepturile și interesele noastre –, aceștia trag din nou semnalul de alarmă deja formulat într-un comunicat din 30.07.2025, care privește nu doar mediul politic-decizional, ci întreaga societate românească:

    ,,Atenție, domnule președinte al CSAT, atenție, domnule premier, atenție, domnule prim-vicepremier, ministru al Afacerilor Interne, atenție, domnilor guvernanți, atenție, domnilor parlamentari, atenție, domnilor experți și consilieri ai notelor de fundamentare: perpetuarea unor astfel de practici legislative și fiscal-bugetare, care lovesc inclusiv la temelia Apărării și Ordinii Publice, mai ales în contextul militar și geopolitic escaladant din ultimii ani, poate avea consecințe negative dramatice, în viitorul apropiat, pentru România! Cine va răspunde??

   Noi nu vom sta cu mâinile în sân! În calitate de organizație sindicală responsabilă și activă în planul vieții sociale, alături de alte organizații de profil, vom adopta măsurile de protest permise de Constituție și de lege, similare și chiar mai dure decât cele din ianuarie 2025, pentru a apăra toate drepturile și interesele polițiștilor, personalului contractual, pensionarilor militari și ale întregii familii ocupaționale Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională!” a transmis Birou Executiv al FSNPPC.

