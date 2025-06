În septembrie 2025, Bucureștiul devine capitala muzicii internaționale, găzduind Unforgettable Festival — un eveniment care, aflat la a doua ediție, și-a câștigat deja un loc important în calendarul cultural. Între 11 și 13 septembrie, Piața Constituției se transformă într-un epicentru al muzicii de excepție, unde nume legendare precum Nikos Vertis, Andrea Bocelli și José Carreras urcă pe aceeași scenă. Festivalul promite o experiență unică ce îmbină muzica clasică, pop, operă și influențe contemporane, vibrând pe ritmuri ce unesc culturi și generații.

Abonamentele pentru toate cele trei zile sunt deja puse în vânzare, iar biletele daily pentru ziua dedicată concertului lui Nikos Vertis pot fi achiziționate acum, de la 199 de lei. Locurile sunt limitate, iar unele categorii de bilete s-au epuizat rapid — o dovadă clară a interesului crescut pentru această ediție unică.

Premieră și moment de deschidere: Nikos Vertis

Toamna aceasta, Bucureștiul se îmbracă în aroma Mediteranei, odată cu debutul mult așteptat al lui Nikos Vertis — vocea emblematică a muzicii grecești moderne — care vine pentru prima dată în România. Pe 11 septembrie, artistul va urca pe scena Unforgettable Festival cu o interpretare profundă și autentică, ce a cucerit milioane de fani din Europa și diaspora greacă.

În aceeași seară, Andra, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, îl va acompania într-un duet special, creat exclusiv pentru această ocazie. Colaborarea nu este rezultatul unui exercițiu de marketing, ci o fuziune naturală între două lumi muzicale diferite, dar unite prin emoție.

Evenimentul vine într-un context în care interesul publicului român pentru cultura greacă — de la muzică și tradiții până la gastronomie, turism și mitologie — rămâne constant și viu. Întâlnirea dintre Nikos Vertis și publicul român devine astfel o punte naturală între două culturi care, muzical vorbind, se înțeleg instinctiv.

Cine este Nikos Vertis

Născut în Olanda și crescut în Grecia, Nikos Vertis și-a început cariera la începutul anilor 2000. Vocea sa caldă, cu un timbru ușor rugos, s-a impus prin balade grecești moderne cu rădăcini autentice. Hituri precum „Thelo Na Me Niosis”, „Pes To Mou Ksana” sau „Mi Fevgeis” au făcut înconjurul lumii, iar albumul „Tha Me Thimase” i-a confirmat statutul de artist de top.

Fără artificii de marketing și fără colaborări „pentru algoritm”, Vertis a crescut organic, cucerind publicul de la cluburi și nunți, până la playlisturi din întreaga lume.

Este o șansă rară de a trăi o experiență muzicală ce unește prin emoție și autenticitate, iar concertul se anunță unul dintre momentele definitorii ale toamnei pe scena muzicală din România.

Andra și deschiderea către colaborări internaționale

Andra este cunoscută pentru abilitatea de a construi punți muzicale între România și diverse culturi din regiune, de la Balcani și Grecia până în Italia și Republica Moldova. Colaborările sale cu artiști precum Giorgos Mazonakis sau Mario Bischin reflectă versatilitatea și deschiderea spre fuziuni stilistice.

Duetul cu Nikos Vertis reprezintă o continuare firească a acestei traiectorii, promițând o chimie muzicală autentică și un moment inedit pentru publicul român.

Line-up-ul complet și programul zilelor de festival

Pe 11 septembrie, scena din Piața Constituției prinde viață cu o premieră: Nikos Vertis, vocea emblematică a muzicii grecești moderne, revine în atenția publicului român într-un duet inedit alături de Andra, una dintre cele mai iubite artiste locale.

Vineri, 12 septembrie, magia continuă cu revenirea legendarului Andrea Bocelli, al cărui concert promite să transforme capitala într-un spațiu încărcat de emoție și rafinament. În aceeași seară, Gheorghe Zamfir, maestrul naiului românesc, va aduce un spectacol special, „Celebrating Zamfir”, ce îmbină folclorul autentic cu influențe clasice și moderne, acompaniat de invitați surpriză.

Sâmbătă, 13 septembrie, scena va fi dominată de eleganța și virtuozitatea tenorului José Carreras, alături de farmecul și grația Katharinei Jenkins. În contrast, Loreen, dublă câștigătoare Eurovision, va electriza atmosfera cu un spectacol vizual și muzical unic. Seara se va încheia în forță cu energia lui Arash și experimentul muzical inedit al proiectului Subcarpați Symphonic, ce combină folclorul urban cu muzica simfonică sub bagheta dirijorului David Giménez.

Unforgettable Festival 2025 promite să nu fie doar un simplu eveniment muzical — ci să devină o celebrare a diversității culturale și a pasiunii pentru muzică, un moment rar în care genuri și tradiții diferite se întâlnesc sub cerul Bucureștiului. Cu un line-up impresionant și experiențe care promit să rămână în amintirea publicului mult timp după ultima notă, festivalul se anunță a fi unul dintre reperele de neratat ale toamnei.