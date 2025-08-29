search
Vineri, 29 August 2025
Peste 10.000 de pisici vor fi sterilizate gratuit în Capitală

Publicat:

Consilierii municipali ai Capitalei au aprobat vineri un proiect care vizează sterilizarea gratuită a până la 10.000 de pisici de rasă comună, cu sau fără deţinător.

Bucureștenii, invitați să-și sterilizeze pisicile FOTO: Adevărul
Potrivit proiectului, aprobat cu 38 de voturi "pentru" şi unul împotrivă, Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) va achiziţiona servicii pentru sterilizarea gratuită a pisicilor, scrie Agerpres.

Prin acest program, se va subvenţiona sterilizarea gratuită a pisicilor de rasă comună de pe raza Capitalei, în limita plafonului stabilit, după principiul "primul venit - primul servit".

În referatul de aprobare se aminteşte că în Bucureşti s-au derulat mai multe programe de sterilizări gratuite, între anii 2018 şi 2024. Astfel, au fost sterilizate gratuit: 2.050 de pisici în 2018; 4.517 pisici în 2019; 7.423 de pisici între anii 2021 - 2023; 5.600 de pisici în 2024.

Conform notei de fundamentare, ASPA este frecvent sesizată de către cetăţeni, ONG-uri şi cabinete veterinare cu privire la cazurile recurente de abandon al puilor de pisică şi la înmulţirea necontrolată a pisicilor în spaţii publice sau în jurul blocurilor.

Aceste situaţii duc la suferinţă animală, din cauza bolilor netratate, a malnutriţiei şi a lipsei adăpostului; creşterea riscului de transmitere a bolilor zoonotice către oameni; dificultăţi pentru bucureşteni în gestionarea coloniilor de pisici aflate în proximitate.

București

