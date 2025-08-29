Peste 10.000 de pisici vor fi sterilizate gratuit în Capitală

Consilierii municipali ai Capitalei au aprobat vineri un proiect care vizează sterilizarea gratuită a până la 10.000 de pisici de rasă comună, cu sau fără deţinător.

Potrivit proiectului, aprobat cu 38 de voturi "pentru" şi unul împotrivă, Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) va achiziţiona servicii pentru sterilizarea gratuită a pisicilor, scrie Agerpres.

Prin acest program, se va subvenţiona sterilizarea gratuită a pisicilor de rasă comună de pe raza Capitalei, în limita plafonului stabilit, după principiul "primul venit - primul servit".

În referatul de aprobare se aminteşte că în Bucureşti s-au derulat mai multe programe de sterilizări gratuite, între anii 2018 şi 2024. Astfel, au fost sterilizate gratuit: 2.050 de pisici în 2018; 4.517 pisici în 2019; 7.423 de pisici între anii 2021 - 2023; 5.600 de pisici în 2024.

Conform notei de fundamentare, ASPA este frecvent sesizată de către cetăţeni, ONG-uri şi cabinete veterinare cu privire la cazurile recurente de abandon al puilor de pisică şi la înmulţirea necontrolată a pisicilor în spaţii publice sau în jurul blocurilor.

Aceste situaţii duc la suferinţă animală, din cauza bolilor netratate, a malnutriţiei şi a lipsei adăpostului; creşterea riscului de transmitere a bolilor zoonotice către oameni; dificultăţi pentru bucureşteni în gestionarea coloniilor de pisici aflate în proximitate.