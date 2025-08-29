search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
„Văduva neagră”. O femeie acuzată că și-a ucis 11 soți susține că nu-și amintește de câte ori a fost, de fapt, căsătorită

Publicat:

O femeie din Iran este acuzată că a ucis prin otrăvire cel puțin 11 soți în două decenii, însă a recunoscut că nu își mai amintește numărul exact al victimelor.

Kolsum Akbari este acuzată că și-a ucis 11 soți FOTO @renmusb1 / X
Kolsum Akbari este acuzată că și-a ucis 11 soți FOTO @renmusb1 / X

Kolsum Akbari este acuzată că a otrăvit și ucis 11 soți de-a lungul a 22 de ani, însă ea susține că numărul ar putea fi chiar mai mare. Timp de peste două decenii, femeia de 56 de ani a reușit să se căsătorească cu bărbați în vârstă, pe care îi otrăvea apoi cu medicamente pentru diabet și alcool industrial, pentru a le moșteni averea, scrie Telegrafi.

Nimeni nu a suspectat-o, întrucât morțile păreau naturale, puse pe seama vârstei și a problemelor de sănătate. Akbari se muta dintr-un oraș în altul pentru a evita suspiciunile. Seria crimelor a început în anul 2000 și a continuat până în 2023, când fiul ultimei sale victime, Gholamreza Babaei, în vârstă de 82 de ani, a devenit suspicios și a anunțat poliția. Ea este acum acuzată de uciderea a 11 bărbați, dar „văduva neagră” susține că ar putea fi între 13 și 15.

„Nu știu câți oameni am ucis. Poate 13 sau 15. Nu-mi amintesc exact”, a declarat Akbari în timpul audierilor.

Kolsum Akbari s-a măritat pentru prima dată la 18 ani, cu un bărbat care suferea de probleme psihice. Căsnicia a fost scurtă. A doua căsătorie, cu un bărbat mult mai în vârstă, cu copii din prima căsnicie, a fost una abuzivă: acesta o bătea și o umilea constant. După moartea celui de-al doilea soț, au început crimele. Akbari se oferea să se mărite cu bărbați bătrâni și singuri, dar numai după ce se asigura că aveau o situație financiară bună, acceptând căsătoria în schimbul unei zestre consistente.

La scurt timp după nuntă, ea începea să-și otrăvească victimele cu un amestec periculos de medicamente pentru tensiune, diabet, tranchilizante și alcool industrial. Când otrava nu avea efect, folosea perne pentru a-i sufoca, înainte de a trece la următorul.

Pentru că asasinatele au avut loc în orașe diferite din provincia Mazandaran, autoritățile nu au reușit să facă legătura între cazuri. Astfel, Mirahmad Omrani, 69 de ani, a murit la o lună după ce s-a căsătorit cu Akbari în 2013, Esmail Bakhshi, 62 de ani, a decedat la două luni după nuntă, în 2016, iar Ganjali Hamzei, 83 de ani, a murit la doar 43 de zile după căsătorie. Unul dintre soți, Masih Nemati, a supraviețuit unei tentative de otrăvire în 2020, dar a alungat-o din casă fără să alerteze poliția.

Seria crimelor s-a încheiat în 2023, după moartea lui Gholamreza Babaei, când fiul acestuia a devenit suspicios. Un prieten i-a spus că tatăl său fusese însurat înainte cu o femeie pe nume Kolsum, care încercase să-l otrăvească. Când a văzut-o, a recunoscut-o imediat. Deși inițial a negat, femeia de 56 de ani a mărturisit în cele din urmă, dar continuă să facă declarații contradictorii privind numărul victimelor.

În prezent, ea este judecată pentru 11 capete de acuzare de omor cu premeditare și o tentativă de omor și riscă pedeapsa capitală. În dosar există peste 45 de reclamanți, majoritatea moștenitorii victimelor, care cer dreptate.

Procurorii susțin că motivul crimelor a fost averea soților, cea mai mare parte a banilor ajungând la fiica lui Kolsum. Instanța urmează să dea o sentință după audierea tuturor părților.

În lume

