Fenomen neobișnuit pe Dunăre. Apa crește în zona maritimă, deși fluviul înregistrează minime istorice. Cum este posibil

Dunărea înregistrează niveluri extrem de scăzute, însă în zona maritimă a fluviului se produce un fenomen neobișnuit: apa crește cu aproximativ doi centimetri pe zi în porturile Brăila, Galați, Isaccea și Tulcea. Specialiștii spun că una dintre explicații este influența Mării Negre, al cărei nivel este, în prezent, mai ridicat decât cel al Dunării.

Dunărea înregistrează niveluri extrem de scăzute. Foto: Facebook / Apele Române Jiu

La intrarea în țară, Dunărea are un debit de aproximativ 1.200 de metri cubi pe secundă, mult sub media obișnuită pentru această perioadă a anului. Scăderea nivelului apei a scos la iveală porțiuni de nisip în mai multe zone, inclusiv în județul Constanța, în apropiere de Rasova.

În timp ce fluviul continuă să scadă în cea mai mare parte a țării, în ultimele zile, în zona Dunării maritime, au fost înregistrate creșteri ale nivelului apei. Fenomenul a fost observat în porturile Brăila, Galați, Isaccea și Tulcea, conform TVR Info.

Potrivit specialiștilor, nivelul foarte scăzut al Dunării permite influenței Mării Negre să se manifeste mai vizibil în această zonă.

„Deși Dunărea e în continuă scădere, în zona maritimă s-a observat o creștere de 2 cm zilnică. Am urmărit și am măsurat. Singura explicație e că Dunărea a scăzut atât de mult încât mareea face ca în anumite zone să fie la un nivel mai mare”, a declarat Adrian Maizel, purtător de cuvânt al Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați.

Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât, la jumătatea lunii octombrie, cota Dunării la Galați ar fi trebuit să fie de cel puțin 300 de centimetri. În prezent, aceasta a ajuns la numai 5 centimetri, potrivit datelor prezentate.

Dunărea a scăzut aproape de limita operațională la Cernavodă

Administrația Națională „Apele Române” suplimentează temporar cu 20 de metri cubi pe secundă debitul evacuat din acumularea Iezer, de pe valea Mostiștei, în perioada 10–18 octombrie 2026. Măsura este necesară în contextul scăderii nivelului Dunării, care se apropie de limita operațională relevantă pentru pomparea apei de răcire a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Debitele Dunării la intrarea în țară sunt în prezent sub 1.200 de metri cubi pe secundă. La Cernavodă, nivelul apei a ajuns sâmbătă, 10 octombrie, la minus 259 de centimetri, cu numai trei centimetri peste limita operațională de minus 262 de centimetri.