Nivelul scăzut al Dunării îngreunează acostarea navelor pe brațul Chilia. Problema cea mai mare este la Ceatalchioi

Acostarea navelor fluviale care asigură transportul regulat de pasageri și mărfuri între municipiul Tulcea și satul Periprava se desfășoară cu dificultate pe brațul Chilia al Dunării, din cauza cotelor scăzute ale fluviului.

Brațul Chilia Foto: Garda de Coastă

Nicolae Chichi, directorul executiv al Navrom Delta SA, a declarat, pentru Agerpres, că brațul Chilia este singurul sector pe care operatorul întâmpină probleme de navigație și acostare. Situația este cea mai dificilă în localitatea Ceatalchioi, unde pot opri doar navele cu pescaj redus.

„Cotele mici ale Dunării pe braţul Chilia nu ne permit acostarea în localitatea Ceatalchioi. În toate celelalte localităţi, oprim. Avem pontoane care parţial sunt aşezate pe uscat, dar avem adâncimea apei necesară pentru îmbarcarea şi debarcarea călătorilor. În Ceatalchioi, lăsăm efectele poştale, pensiile şi ce mai avem, iar în condiţiile în care avem şi pasageri acostăm cu mare grijă. Nu acostăm cu toate navele, ci doar cu catamaranele, pentru că au pescajul mic”, a declarat Nicolae Chichi.

Potrivit reprezentantului Navrom Delta, traficul fluvial pe celelalte brațe importante ale Dunării, inclusiv pe Dunărea Veche, se desfășoară în condiții normale, în pofida nivelurilor foarte scăzute ale apei.

„Cotele scăzute se menţin, din păcate, cel puţin încă o săptămână”, a mai spus directorul executiv al companiei.

Navrom Delta SA este singurul operator din județul Tulcea care asigură transport subvenționat pentru locuitorii și călătorii din Rezervația Biosferei Delta Dunării.