 Traficul de mărfuri pe Dunăre, blocat la kilometrul 280. Portul Constanța cere intervenția urgentă a autorităților | adevarul.ro
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Traficul de mărfuri pe Dunăre, blocat la kilometrul 280. Portul Constanța cere intervenția urgentă a autorităților

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Traficul fluvial de mărfuri destinat Portului Constanța este blocat în zona kilometrului 280 al Dunării, după ce o navă cu pescaj depășit a afectat șenalul navigabil. Operatorii portuari cer autorităților să intervină de urgență pentru reluarea navigației și avertizează că blocajul generează întârzieri și costuri suplimentare pentru întregul lanț logistic.

Dunărea a secat mult în unele zone
Dunărea a secat mult în unele zone Foto: arhivă

Organizația Patronală Constanța Port Business Association (CPBA), care reprezintă principalii agenți economici din porturile Constanța, Midia și Mangalia, a solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați să ia măsuri pentru deblocarea traficului.

Potrivit organizației, situația a apărut în urma unui incident produs în 6 octombrie 2026, când o navă fluvială cu pescaj depășit a afectat șenalul navigabil în zona kilometrului 280 al Dunării.

Operatorii cer dragarea zonei

CPBA susține că, până la 8 octombrie, nu au fost luate măsuri operative pentru restabilirea condițiilor de navigabilitate și efectuarea lucrărilor de dragaj necesare.

Organizația consideră că blocajul nu poate continua fără o intervenție rapidă a autorităților competente, în condițiile în care traficul fluvial reprezintă una dintre principalele surse de aprovizionare cu mărfuri pentru navele maritime aflate în operare în Portul Constanța.

„Menținerea blocajului afectează grav aprovizionarea navelor maritime aflate la operare în Portul Constanța, cu consecințe asupra fluxurilor comerciale și asupra întregului lanț logistic”, transmite organizația patronală.

Operatorii economici atrag atenția că nu pot suporta costurile generate de un blocaj asupra căruia nu au control și care necesită intervenția autorităților responsabile.

Navele din Portul Constanța acumulează costuri suplimentare

Blocarea navigației pe Dunăre produce efecte asupra mai multor categorii de operatori economici, de la companii portuare și armatori până la proprietarii și destinatarii mărfurilor.

Întârzierile pot genera costuri suplimentare pentru navele maritime care așteaptă mărfurile transportate pe cale fluvială. Printre aceste costuri se numără contrastaliile, plăți percepute pentru depășirea perioadei de staționare convenite.

CPBA avertizează că efectele blocajului se răsfrâng asupra întregii economii portuare și pot afecta eficiența și competitivitatea Portului Constanța.

Sunt afectate și transporturile de cereale din Ucraina

O problemă suplimentară este impactul asupra transportului cerealelor ucrainene către piețele internaționale.

Portul Constanța reprezintă un punct important pentru exporturile de cereale provenite din Ucraina, iar transportul fluvial pe Dunăre are un rol important în aducerea mărfurilor către port și, ulterior, către destinațiile externe.

Potrivit CPBA, blocarea navigației afectează continuitatea unui coridor logistic considerat esențial pentru transportul cerealelor și pentru securitatea alimentară internațională.

„Asigurarea navigabilității Dunării este o condiție esențială pentru funcționarea eficientă a Portului Constanța și pentru competitivitatea României ca hub regional de transport și logistică”, transmite organizația.

Operatorii cer un calendar de intervenție

În solicitarea transmisă autorităților, CPBA cere nu doar restabilirea rapidă a condițiilor de navigabilitate, ci și comunicarea unui calendar concret al măsurilor care urmează să fie luate.

Organizația patronală consideră că operatorii economici trebuie să fie informați cu privire la intervențiile planificate și la termenul estimat pentru reluarea traficului.

Porturile Constanța, Midia și Mangalia reunesc o parte importantă a operatorilor economici implicați în activitățile portuare de la Marea Neagră. Potrivit CPBA, membrii organizației reprezintă peste 70% din traficul de mărfuri realizat în aceste porturi.

Blocajul de pe Dunăre pune astfel presiune nu doar asupra transportatorilor fluviali, ci și asupra operațiunilor desfășurate în Portul Constanța, unde întârzierile în aprovizionarea cu mărfuri pot genera costuri suplimentare pentru nave și operatorii implicați în lanțul logistic.

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