România ar trebui să adopte o poziție comună cu celelalte state membre ale Uniunii Europene în privința limitării accesului minorilor la rețelele sociale, consideră ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru. Oficialul susține că platformele online trebuie să ofere autorităților instrumente mai performante pentru verificarea vârstei utilizatorilor și supravegherea conținutului distribuit.

Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru. Foto: gov.ro

Ministrul a abordat și problema relației dintre statul român și marile companii de social media, dar și necesitatea ca autoritățile să poată obține informații relevante într-un timp cât mai scurt.

Întrebat dacă susține interzicerea rețelelor sociale pentru copii, ministrul a descris tema drept una „extrem de sensibilă”. În opinia sa, România nu ar trebui să acționeze separat, ci să se coordoneze cu celelalte state europene, unde există deja discuții și inițiative legislative pe această temă.

„Din perspectiva funcției, pot spune că ar fi bine să ne aliniem, adică să luăm o decizie împreună cu Europa. Și acolo există un proiect de lege, există dezbateri. Vârsta, dacă nu mă înșel, ar fi de 15 ani”, a declarat ministrul pentru Digi24.

Bogdan Dumitru consideră că eventualele restricții trebuie introduse cu atenție, astfel încât să nu fie resimțite de familii ca niște măsuri impuse de autorități. El a subliniat că părinții trebuie să participe la deciziile privind accesul copiilor la mediul online.

Totodată, ministrul atrage atenția asupra responsabilității platformelor, care ar trebui să înțeleagă mai bine consecințele pe care le poate avea utilizarea rețelelor sociale de către minori și să ofere statelor posibilitatea de a verifica mai eficient respectarea regulilor.

În prezent, înregistrarea pe cele mai multe rețele sociale presupune completarea unei declarații prin care utilizatorul confirmă că a împlinit o anumită vârstă. Ministrul consideră că o simplă declarație nu reprezintă o metodă suficient de sigură pentru protejarea minorilor.

Printre variantele care ar putea fi luate în calcul se numără utilizarea portofelului electronic. Acesta ar permite confirmarea unei informații precum vârsta, fără ca utilizatorul să fie obligat să transmită platformei întregul set de date personale.

„Putem să introducem folosirea portofelului electronic și înregistrarea într-o rețea să fie făcută cu portofel electronic, pentru că există posibilitatea să îi spui rețelei sau locului în care îți faci cont că ai o anumită vârstă, fără să dai toate datele”, a explicat ministrul.

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Un alt subiect abordat a fost modul în care platformele online răspund solicitărilor venite din partea autorităților române. Problema a fost adusă în atenție inclusiv în contextul alegerilor anulate din 2024, când oficialii de la București au reclamat dificultăți în obținerea unor informații de la companiile de social media.

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Bogdan Dumitru a recunoscut că instituțiile europene au o capacitate mai mare de a determina platformele să răspundă solicitărilor decât autoritățile unui singur stat membru.

„Nu am fost atunci în acel demers. Într-adevăr, cred că Uniunea Europeană are un călcâi mai puternic cu care poate să apese pe frână. Și lucrul ăsta se întâmplă inclusiv cu România la masă”, a declarat Bogdan Dumitru.

Ministrul a menționat că a participat recent la o discuție despre continuarea unui proiect care urmărește să îmbunătățească accesul statelor la informațiile gestionate de marile platforme. Unul dintre obiective este reducerea timpului necesar pentru obținerea datelor, astfel încât acestea să poată ajunge la autorități în timp real.

Oficialul consideră că accesul rapid la astfel de informații ar fi putut avea un rol important și în contextul evenimentelor din 2024.

„Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în cazul nostru în 2024, ar fi fost mult mai ușor sau util dacă am fi avut informațiile respective în timp real și capacitatea statului să le fi procesat tot în timp real. Poate că lucrurile stăteau ușor diferit”, a afirmat ministrul.

Un sistem centralizat prin care românii să poată semnala conținutul problematic

În ceea ce privește combaterea dezinformării, Bogdan Dumitru a arătat că România dispune deja de inițiative și instrumente pentru identificarea informațiilor false sau înșelătoare. Cu toate acestea, evoluția tehnologică și dezvoltarea inteligenței artificiale fac ca identificarea și combaterea unor astfel de practici să fie un proces permanent.

Ministrul a explicat că instrumentele dezvoltate pentru depistarea manipulării trebuie îmbunătățite constant, deoarece cei care produc conținut înșelător pot găsi la rândul lor metode noi de a evita verificările.

„Tehnologia poate să aibă limite și, mai ales, folosirea AI-ului astăzi este ca o cursă a înarmării. Poți să vii să contracarezi ceva, celălalt actor dezvoltă ceva și este un joc care poate să continue la infinit”, a explicat acesta.

O altă inițiativă prezentată de oficial vizează crearea unui punct unic în care utilizatorii să poată semnala materiale considerate problematice. Astfel, cetățenii nu ar mai fi nevoiți să caute separat mecanismele de raportare disponibile pe fiecare rețea socială.

Un asemenea sistem ar face sesizarea conținutului mai simplă, însă nu ar elimina de unul singur fenomenul dezinformării. Ministrul a subliniat că este necesară și o mai bună informare a publicului, astfel încât oamenii să poată identifica și verifica informațiile care ridică semne de întrebare.

„Nu vreau să transfer responsabilitatea la cetățean, dar vreau să spun că acolo e mai ușor”, a precizat Bogdan Dumitru.