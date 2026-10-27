Etajele superioare ale blocului din Rahova grav afectat de explozia produsă în octombrie 2025 s-au prăbușit marți, în timpul lucrărilor de demolare a nivelurilor compromise ale imobilului.

Operațiunea face parte din intervenția începută în această lună pentru dezafectarea zonelor instabile și punerea în siguranță a clădirii.

Lucrările vizează în principal nivelurile superioare ale blocului de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, unde explozia produsă în urmă cu aproximativ un an a provocat distrugeri structurale majore, scrie Mediafax.

Etajele 6, 7 și 8, afectate grav de explozie

Operațiunea de demolare are loc de la începutul lunii octombrie și vizează în special etajele 6, 7 și 8.

Deflagrația produsă anul trecut a dislocat numeroși pereți în această parte a imobilului, iar starea structurii a făcut ca intervenția directă a muncitorilor în zonele respective să fie considerată prea periculoasă.

Primăria Municipiului București anunțase înaintea începerii intervenției că urma să fie stabilită o soluție tehnică adaptată situației particulare a blocului.

„Constructorul urmează să vină în aceste zile cu o soluție tehnică adaptată special pentru această zonă. Intervenția este necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în locuințe pentru a-și recupera bunurile de strictă necesitate”, preciza municipalitatea.

Pentru realizarea lucrărilor au fost prevăzute instalarea unei macarale și utilizarea unei foarfeci speciale pentru demolare.

În dreptul Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost montat și un zid cu plasă de protecție, cu o înălțime de aproximativ 30 de metri, pentru limitarea efectelor produse de intervenție.

Explozia s-a produs în octombrie 2025

Blocul a fost grav avariat de explozia produsă pe 17 octombrie 2025 pe Calea Rahovei, în Sectorul 5.

Deflagrația a afectat zeci de apartamente, iar locatarii au fost evacuați din cauza riscurilor asociate stării structurale a imobilului.

Autoritățile au asigurat inițial cazarea persoanelor evacuate în unități hoteliere. Ulterior, Primăria Capitalei a preluat plata chiriilor pentru familiile care s-au mutat în locuințe închiriate.

Lucrările desfășurate în luna octombrie urmăresc îndepărtarea elementelor structurale grav compromise din partea superioară a blocului și crearea condițiilor necesare pentru punerea în siguranță a imobilului.

Municipalitatea calificase intervenția drept una în premieră tehnică în România, având în vedere complexitatea operațiunii și riscurile generate de starea nivelurilor superioare.

Dosar penal deschis după deflagrație

În paralel cu măsurile tehnice și sprijinul acordat locatarilor, explozia din Rahova a făcut obiectul unei anchete penale.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, trei persoane au fost reținute în dosarul deschis în urma deflagrației, după efectuarea unor percheziții la persoane fizice și juridice.

La aproximativ un an de la tragedie, intervenția asupra blocului a ajuns astfel într-o nouă etapă, odată cu demolarea nivelurilor superioare grav afectate de explozie.