Într-un sat din regiunea Asturias, în nordul Spaniei, unde casele au fost părăsite, iar gospodăriile s-au degradat treptat, o singură femeie a ales să rămână în casa strămoșilor săi. Tere este ultima locuitoare din Faeo și încearcă să păstreze vie amintirea familiei și tradițiile în care a crescut.

Femeia care a rămas singură într-un sat din Spania Foto: captură Youtube

Tere a refuzat să plece pentru că este atașată de locul în care a copilărit, de casa construită și îngrijită de bunicii și străbunicii săi și de pământurile familiei. Pentru ea, păstrarea gospodăriei înseamnă și conservarea amintirilor și a istoriei familiei.

„Mulți oameni îmi spun că sunt nebună că locuiesc aici, în acest sat abandonat. Dar pentru mine este o satisfacție atât de mare să fiu aici, în casa pe care au construit-o bunicii mei, pe pământul și în poiana pe care le-au avut bunicii și străbunicii mei. Asta nu are preț. Nu mă simt deloc singură. Aș avea posibilitatea să fiu în alt loc. Dar aici este liniște, pace și tihnă”, a povestit Tere.

Recent, cu ajutorul fratelui său, Javier, a reaprins cuptorul cu lemne al bunicii, care nu mai fusese folosit de aproximativ 45 de ani. Cei doi au pregătit pâine cu spelta, chifle umplute cu chorizo și clătite tradiționale, după rețetele de odinioară.

Povestea femeii a fost relatată de publicația spaniolă Infobae, după ce aceasta a apărut într-un videoclip publicat pe canalul de YouTube Hilux Aventura, administrat de Álvaro.

A rămas singură în sat după plecarea familiei, în 1991

Faeo este o mică așezare din Asturias, în care trecerea timpului și plecarea localnicilor au lăsat în urmă case goale și gospodării abandonate.

Familia lui Tere a fost ultima care a părăsit satul, în 1991, însă femeia a decis să rămână în casa și pe pământurile strămoșilor săi.

Astăzi, singurul coș de fum din care mai iese fum în localitate este cel al casei sale. Tere încearcă astfel să împiedice dispariția istoriei familiei, odată cu cea a satului.

A rămas singură în satul în care a copilărit Foto: captură Youtube

Una dintre cele mai dragi amintiri ale copilăriei sale este legată de cuptorul cu lemne al bunicii. Femeia din familie pregătea pâine în fiecare săptămână, deoarece brutarul nu ajungea până în așezarea izolată.

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„Bunica mea făcea pâine în fiecare sâmbătă, ca să avem pentru toată săptămâna”, și-a amintit Tere în videoclipul publicat pe YouTube.

Satul din Spania în care a mai rămas o singură femeie Foto: captură youtube

Cu ajutorul fratelui său, Javier, a decis să aprindă din nou cuptorul, după aproximativ 45 de ani în care acesta nu mai fusese folosit.

Patru ore de foc pentru a readuce la viață cuptorul bunicii

Pregătirea cuptorului a necesitat multă răbdare și atenție. Spre deosebire de bunica lor, care folosea lemne de eucalipt, cei doi frați au ales lemn de castan.

Au menținut focul aprins aproximativ patru ore, până când bolta cuptorului și-a schimbat culoarea din negrul funinginii în alb intens. Acesta este semnul că piatra a ajuns la temperatura necesară pentru coacere.

Cuptorul familiei Foto: captură Youtube

Pe măsură ce flăcările încălzeau piatra, iar fumul umplea încăperea, cei doi au fost cuprinși de amintirile copilăriei. Pentru Tere, mirosul lemnului ars are o semnificație aparte.

„Îmi place asta, pentru că îmi amintește de ei, ca și cum ar fi încă în viață”, a spus femeia.

Pentru a verifica dacă aluatul a fermentat suficient, a folosit un procedeu învățat de la generațiile anterioare: a pus o bucățică de aluat într-un pahar cu apă. În momentul în care aceasta a plutit la suprafață, a știut că aluatul era pregătit pentru coacere.

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Pentru coacerea acestora, au renunțat la hârtia de copt și au folosit frunze mari de varză, culese din grădină. Acestea erau utilizate în trecut pentru a împiedica aluatul să se lipească de piatra încinsă a cuptorului.

Pistol din secolul al XIX-lea, descoperit într-o anexă a gospodăriei

Femeia a prezentat și o descoperire neașteptată făcută cu câteva zile înainte. În timp ce verifica o grindă aflată la înălțime, în vechiul hambar al familiei, femeia a observat un obiect ruginit, pe care nu îl mai văzuse până atunci.

Era un pistol vechi, cu două țevi. Curioasă să afle despre ce este vorba, Tere a fotografiat obiectul și a trimis imaginile unui istoric.

Acesta a identificat arma drept un pistol cu cartuș cu cui de aprindere, din sistemul Lefaucheux, fabricat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Cunoscută popular drept „pistolul negustorului”, arma era purtată în trecut de crescătorii de animale și comercianți pentru a se apăra de tâlhari în timpul deplasărilor spre târguri și la întoarcerea de acolo.