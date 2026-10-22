 O macara s-a prăbușit peste blocul din Rahova afectat de explozia din 2025. Lucrările de punere în siguranță au fost întrerupte | adevarul.ro
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O macara s-a prăbușit peste blocul din Rahova afectat de explozia din 2025. Lucrările de punere în siguranță au fost întrerupte

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O macara utilizată în cadrul lucrărilor de intervenție la blocul din Rahova grav avariat de explozia  produsă în urmă cu un an s-a prăbușit joi peste imobilul afectat.

Macaraua s-a prăbușit peste bloc
Macaraua s-a prăbușit peste bloc Foto: captură video Antena 3 CNN

Potrivit informațiilor Antena 3, utilajul era folosit în cadrul lucrărilor de punere în siguranță și demolare controlată a părților compromise ale clădirii.

Autoritățile urmează să evalueze situația pentru a stabili ce noi pagube s-au înregistrat la structura deja afectată și dacă există victime.

Informațiile privind cauzele exacte ale prăbușirii urmează să fie clarificate în urma unei anchete.

Structura clădirii a avut din nou de suferit
Structura clădirii a avut din nou de suferit Foto: Captură video Antena 3 CNN


Blocul din Rahova se află într-un amplu proces de consolidare și demolare parțială după explozia devastatoare produsă în octombrie 2025. Deflagrația a afectat grav structura imobilului și a provocat victime, determinând evacuarea locatarilor și declanșarea unei ample operațiuni de expertizare tehnică.

Lucrările de punere în siguranță au fost demarate în această toamnă, după evaluarea celor 270 de apartamente din bloc și din scările învecinate. Specialiștii au constatat că etajele superioare au suferit distrugeri importante, fiind necesare intervenții complexe înainte de recuperarea bunurilor și de începerea demolării controlate.

La începutul lunii octombrie 2026, au început lucrările de demolare controlată a etajelor 5-8 ale blocului  afectat de deflagrație. Operațiunea este necesară deoarece accesul în zona afectată și pe casa scării este în continuare imposibil.

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