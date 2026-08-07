 Polonia a devenit a șasea cea mai mare economie din Uniunea Europeană. Ce loc ocupă România | adevarul.ro
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Polonia a devenit a șasea cea mai mare economie din Uniunea Europeană. Ce loc ocupă România

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Polonia a urcat pe locul șase în clasamentul celor mai mari economii din Uniunea Europeană, depășind Belgia și Suedia și consolidându-și statutul de cea mai puternică economie din Europa Centrală și de Est, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Germania și-a păstrat poziția de cea mai mare economie din UE. FOTO: Pixabay
Germania și-a păstrat poziția de cea mai mare economie din UE. FOTO: Pixabay

În 2025, Produsul Intern Brut (PIB) nominal al Poloniei a ajuns la 922,9 miliarde de euro, echivalentul a 4,9% din economia totală a Uniunii Europene, informează publicația TP World, citând datele Eurostat.

Astfel, Polonia s-a clasat imediat după Țările de Jos și înaintea Belgiei, Suediei, Irlandei și Austriei.

Germania rămâne liderul economiei europene

Germania și-a păstrat poziția de cea mai mare economie din Uniunea Europeană, cu un PIB nominal de 4.470 de miliarde de euro, reprezentând aproape un sfert (23,8%) din economia blocului comunitar.

Pe următoarele locuri s-au clasat:

2. Franța – 2.990 de miliarde de euro;

3. Italia – 2.260 de miliarde de euro;

4. Spania – 1.690 de miliarde de euro;

5. Țările de Jos – 1.170 de miliarde de euro;

6. Polonia – 922,9 miliarde de euro.

În total, economia Uniunii Europene a atins în 2025 valoarea de 18.800 de miliarde de euro, potrivit Eurostat.

România, pe locul 12 în Uniunea Europeană

România ocupă locul 12 în clasamentul economiilor Uniunii Europene după PIB-ul nominal, cu o valoare estimată la 380,1 miliarde de euro.

Economia României este a doua ca mărime din Europa Centrală și de Est, însă rămâne la mai puțin de jumătate din dimensiunea economiei Poloniei.

În regiune, Cehia a înregistrat un PIB de 347,3 miliarde de euro, iar Ungaria de 218,8 miliarde de euro.

Polonia ar putea intra în top 20 economii ale lumii

Evoluția economiei poloneze este așteptată să continue și în următorii ani. Potrivit unui raport al Fondului Monetar Internațional (FMI), publicat la începutul acestui an, Polonia ar putea depăși Elveția până în 2028, devenind astfel a 20-a cea mai mare economie din lume.

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