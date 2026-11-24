Andreea Iordăchescu, tânăra din Iași care a supraviețuit unui accident cu ATV-ul, a absolvit Medicina și a ales neurologia. Experiența de pacientă și anii de recuperare au îndepărtat-o de prima sa opțiune, cardiologia.

Andreea Iordăchescu, medic Foto: Facebook

Andreea Iordăchescu a obținut 867 de puncte din 950 la examenul de Rezidențiat și a ales neurologia, după ce, în timpul recuperării în urma unui accident grav, a început să-și studieze propriul caz. Tânăra din Iași, care a stat 23 de zile în comă, a absolvit Medicina și vrea să folosească experiența de pacientă în relația cu oamenii pe care îi va îngriji, relatează Ziarul de Iași.

Recuperarea i-a schimbat alegerea specialității

Înainte de accident, Andreea își dorea să devină cardiolog. Dificultățile de mișcare și de vorbire cu care s-a confruntat ulterior au adus-o în cabinetele mai multor neurologi. Încercând să înțeleagă ce i se întâmplase și cum își putea continua recuperarea, a început să-și studieze cazul. Astfel a ajuns să aleagă neurologia.

Accidentul s-a produs în februarie 2021, la Gura Humorului. ATV-ul cu care se deplasa s-a răsturnat într-o râpă și a căzut peste ea. Pompierii au găsit-o inconștientă, prinsă sub vehicul.

Andreea a fost îngrijită la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, după ce suferise un traumatism cranio-cerebral grav. S-a trezit după 23 de zile de comă, dar revenirea la viața de dinainte a presupus o perioadă lungă de recuperare.

Donațiile oamenilor au ajutat-o să ajungă la o clinică de recuperare din Germania. Ulterior, s-a întors la cursuri și a continuat tratamentele în paralel cu facultatea. Și-a recăpătat cu greu vocea după perioada în care fusese intubată.

Grile în pauzele de la stagii și în autobuz

Pentru examenul de Rezidențiat, Andreea spune că a început să învețe imediat după sesiunea din anul al V-lea. Pregătirea a însemnat multe grile, rezolvate inclusiv în pauzele dintre stagii sau pe drum.

„Anul ăsta am tras la maximum. Am lucrat foarte multe grile. Făceam grile peste tot, și în pauzele de la stagii, și în mașină, și în autobuz. Uneori făceam grile și când mâncam”, a povestit Andreea.

Andreea Iordăchescu Foto: Facebook

„Vreau să fiu medicul pe care mi l-aș fi dorit eu”

Experiența din spital i-a influențat și felul în care își vede viitoarea profesie. Andreea spune că vrea să privească dincolo de diagnosticul din fișă și subliniază rolul întregii echipe medicale în salvarea unui pacient.

„Vreau să fiu medicul pe care mi l-aș fi dorit eu. Am avut medici foarte buni și știu, din ce mi s-a întâmplat, că e nevoie de o întreagă echipă ca să salvezi un om. Când voi avea un pacient în fața mea, vreau să văd mai mult decât diagnosticul de pe foaie. Am fost și eu în locul lui și cred că, după tot ce am trăit, înțeleg mai bine ce înseamnă să suferi”, a declarat ea.