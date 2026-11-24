Un studiu realizat pe mai mult de opt milioane de mesaje adresate chatboturilor AI arată că utilizatorii care recurg la înjurături și insulte au șanse mai mici să obțină soluții la problemele semnalate.

Înjurăturile adresate chatboturilor AI reduc șansele să primești o soluție Foto: AI-generated illustration

Potrivit unei cercetări realizate de platforma Searchable, intitulată „How Rude Are Americans to AI Chatbots?”, aproximativ unul din trei utilizatori americani de chatboturi a recunoscut că a înjurat sau a insultat un instrument de inteligență artificială.

Analiza a inclus peste opt milioane de mesaje trimise către instrumente AI pe parcursul unui an și a urmărit inclusiv modul în care limbajul utilizatorilor influențează rezultatul conversațiilor, scrie TechRadar.

Datele arată că, atunci când o persoană semnalează că este nemulțumită de răspunsul primit, fără să folosească insulte sau înjurături, problema este rezolvată în următorul mesaj în 35% dintre cazuri.

În schimb, atunci când nemulțumirea este exprimată printr-un limbaj agresiv, procentul scade la 24%.

Cu alte cuvinte, utilizatorii care își exprimă frustrarea prin insulte au șanse mai mici să obțină o soluție la solicitarea inițială.

De ce ajută un limbaj politicos în conversațiile cu inteligența artificială

Cercetătorii nu au stabilit cu exactitate mecanismul care explică această diferență. O posibilă explicație ține însă de felul în care sunt construite și antrenate sistemele de inteligență artificială.

Scott Valdez, cofondator și director general al Ari și fondator al VIDA Select, a explicat anterior că dialogul politicos și schimbul de replici pot contribui la obținerea unor răspunsuri mai elaborate și mai bine adaptate solicitărilor utilizatorilor.

Potrivit acestuia, sistemele AI sunt antrenate pe baza unui volum foarte mare de interacțiuni umane, în care conversațiile constructive tind să genereze răspunsuri mai bogate și mai nuanțate. Astfel, utilizatorii care oferă explicații clare și formulează solicitări într-un mod coerent pot primi recomandări mai personalizate, în locul unor răspunsuri generale.

Studiul a identificat și principalele motive pentru care oamenii ajung să folosească un limbaj vulgar în conversațiile cu chatboturile. Cel mai frecvent, utilizatorii se enervează atunci când instrumentul nu execută ceea ce i s-a cerut (19%). Alte cauze sunt furnizarea unor informații greșite (18%) și înțelegerea eronată a solicitării (15%).

Bărbații folosesc mai multe înjurături decât femeile

Cercetarea a evidențiat și diferențe de comportament între categoriile de utilizatori. Bărbații folosesc cu aproximativ o treime mai multe înjurături și insulte în conversațiile cu chatboturile decât femeile.

În funcție de vârstă, persoanele din categoria 35-44 de ani sunt cele mai predispuse să utilizeze un limbaj vulgar atunci când interacționează cu inteligența artificială.

Anthropic introduce reguli împotriva comportamentului abuziv față de Claude

Rezultatele cercetării apar într-un moment în care companiile din domeniul inteligenței artificiale încep să acorde mai multă atenție modului în care utilizatorii interacționează cu chatboturile.

Anthropic a actualizat politica de utilizare a modelelor Claude, introducând restricții privind comportamentul abuziv sau crud, susținut și lipsit de un scop justificat, față de sistemele sale AI.

Regulile, intrate în vigoare la 12 noiembrie, nu vizează manifestările obișnuite de frustrare, criticile sau dezacordurile utilizatorilor, ci comportamentele extreme și repetate. În astfel de situații, compania își rezervă posibilitatea de a încheia conversațiile.

Anthropic a precizat că măsura nu urmărește să interzică utilizatorilor să critice răspunsurile lui Claude sau să testeze limitele sistemului, ci să descurajeze comportamentul abuziv persistent.