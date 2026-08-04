Cât câștigă medicii rezidenți români din Occident. Tânăr din SUA: „La fel ca în România, la finalul lunii, nu prea mai rămân bani”

Salariul prezentat de un medic român aflat în primul an de rezidențiat în SUA a stârnit o amplă dezbatere pe rețelele sociale. Tânărul i-a invitat pe colegii care lucrează în Occident să povestească despre veniturile lor și despre cum se descurcă.

Un medic român care lucrează ca rezident în Statele Unite i-a invitat pe colegii săi plecați în diaspora să vorbească despre veniturile și cheltuielile lor lunare.

Veniturile unui rezident în SUA, motiv de dezbatere

Tânărul a relatat că încasează aproximativ 4.000 de dolari pe lună, însă traiul într-o zonă aflată la doar 30 de minute de New York îi consumă cea mai mare parte a salariului. Mesajul său a stârnit o amplă dezbatere pe platforma Reddit.

„Postarea nu are vreo intenție de a mă plânge. Trăiesc într-una dintre cele mai dorite zone din SUA. New York chiar este spectaculos, iar chiar și după ce ajungi să-l cunoști foarte bine, tot sunt sute de evenimente în fiecare zi. Chiria este într-un cartier foarte sigur, iar, spre surprinderea mea, dacă gătești, poți mânca sănătos și la prețuri apropiate de cele din România. Mașina este necesară, iar benzina este ieftină, însă, la finalul lunii, nu prea mai rămân bani. Am fost rezident câteva luni și în România și, în ambele cazuri, nu îmi rămâneau bani la sfârșitul lunii, dar aici simt că mi-a crescut mult calitatea vieții, din multe puncte de vedere”, a explicat acesta.

Mesajul tânărului medic a stârnit numeroase comentarii. Mai mulți internauți au relatat despre salariile și condițiile de muncă din Germania, în timp ce alții au comparat veniturile din Statele Unite cu costul ridicat al vieții din apropierea orașului New York. Alții au amintit de dificultățile întâmpinate de medicii străini care încearcă să obțină un loc de rezidențiat în SUA, dar și perspectivele financiare de după încheierea pregătirii.

Medici rezidenți în Germania, cu venituri de 4.000 de euro

Un medic rezident din Germania a relatat că venitul său ajunge la 4.400 de euro net, însă suma include mai multe gărzi de câte 24 de ore.

„Lucrez într-un oraș mic, de aproximativ 150.000 de locuitori. Banii sunt foarte buni în comparație cu costul vieții, dar lucrez foarte mult și sunt tot timpul obosit. Nu fac prea multe în afara vacanțelor. În plus, rezidențiatul este de o calitate mediocră”, a relatat acesta.

Un alt rezident din Germania a precizat că încasează 4.000 de euro net, fără să aibă gărzi, și are un program zilnic obișnuit.

„Tot în Germania, fără gărzi, cu program de la 8:00 la 16:30, într-un oraș mic, câștig 4.000 de euro net”, a transmis medicul, rezident în psihiatrie.

O experiență asemănătoare a fost prezentată de un medic aflat în primul an de rezidențiat în psihiatrie, într-un oraș german cu aproximativ 170.000 de locuitori.

„Câștig în jur de 3.800 de euro după taxe, în Germania, într-un oraș de 170.000 de locuitori. Salariul este fără gărzi de noapte sau ture prelungite. Sunt rezident în primul an la psihiatrie, de aproximativ cinci luni, după ce am terminat facultatea, am trecut examenele și am rezolvat actele. Locuiesc într-un oraș mic, la aproximativ 40 de minute de locul de muncă, și fac naveta zilnic cu mașina. Am început recent și gărzile de după programul normal, de la 8:00 la 16:30, și sunt curios să văd cât voi câștiga în plus”, a explicat acesta.

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Ascensiunea profesională, condiționată de noroc

Alți români au atras atenția asupra costurilor și incertitudinii procesului prin care un absolvent din afara Statelor Unite poate ajunge medic rezident acolo.

„Este și o chestiune de noroc: fie prinzi, fie nu. Trebuie să te gândești foarte bine, pentru că vei investi minimum 10.000 de dolari în tot procesul și s-ar putea să nu obții un loc. Nu îți garantează nimeni nimic. Aplici la cel puțin 100 de programe de rezidențiat pentru a primi, în medie, interviuri de la 10–15 programe. Pentru fiecare aplicație plătești în jur de 20 de dolari, deci numai pentru înscrieri trebuie să ai aproximativ 2.000 de dolari. Examenele sunt și ele dificile, însă partea financiară doare cel mai mult dacă nu ai de unde să riști banii”, a susținut un internaut.

Un alt român, care urmează să aplice la rezidențiat în Statele Unite, a afirmat că obținerea a zece invitații la interviuri ar reprezenta deja un rezultat foarte bun.

„Dacă aplici la 100 de programe și primești 10–15 invitații, ești foarte bun. După zece invitații ai o probabilitate de peste 90% să prinzi un loc. Majoritatea primesc între zero și cinci invitații la 100 de aplicații. Procentul general de 59% al celor acceptați nu arată complet situația, pentru că aproximativ o treime dintre candidați aveau deja carte verde sau nu aveau nevoie de viză. Și eu aplic anul acesta și nici nu vreau să mă gândesc cât de mult voi plăti pentru aplicații”, a relatat acesta.

Salariile de rezident în SUA, consdierate mici

Alt român crede că salariul relativ mic din timpul rezidențiatului american trebuie privit în perspectiva veniturilor obținute ulterior de medicii specialiști.

„În SUA, salariul de rezident este mai puțin relevant. Rezidențiatul trece, iar important este că vei câștiga foarte mulți bani după aceea, lucru care nu se aplică în aceeași măsură în Europa și în România”, a susținut acesta.

Altcineva a arătat că cei aproximativ 4.000 de dolari primiți lângă New York nu reprezintă un venit ridicat, raportat la costul vieții din zonă.

„Sunt echivalentul a aproximativ 4.000 de lei la 30 de minute de Cluj sau București. Probabil te simți mai bine acolo și pot să înțeleg sentimentul. Am fost și eu în facultate cu programul Work and Travel și câștigam între 3.800 și 4.200 de dolari din 40 de ore de muncă pe săptămână, ca ospătar, fără responsabilitatea unui medic. În restaurante foarte bune se pot câștiga chiar și 6.000 de dolari. Ceea ce vreau să spun este că, în zona ta, un salariu mediu poate ajunge la aproximativ 7.000 de dolari. Este clar că, la venitul actual, nu îți rămâne mare lucru, însă, după rezidențiat, ca medic vei ajunge să câștigi mult mai mult”, a afirmat acesta.

În România, susțin unii dintre participanții la discuție, deși salariile sunt mult mai mici decât în Statele Unite sau Germania, diferența este compensată parțial de costurile de trai mai reduse. Alții au adăugat că, în primii ani de rezidențiat, veniturile abia acoperă cheltuielile obișnuite.