Interceptoarele fuseseră deja alocate Ucrainei, însă transferul lor așteaptă aprobarea șefului Pentagonului. Kievul cere urgent muniție pentru apărarea antiaeriană.

Pete Hegseth, secretarul SUA al Apărării Foto: Profimedia

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu a aprobat încă transferul către Ucraina a aproximativ 60 de interceptoare pentru sistemele Patriot, pe care Washingtonul acceptase deja să le furnizeze, a relatat marți, 24 noiembrie, Financial Times.

Rachetele sunt de tip PAC-3 și PAC-2, de fabricație americană. Unele se află în arsenale europene, iar finanțarea este asigurată de aliații occidentali ai Kievului, potrivit publicației britanice.

Alocarea pentru care aprobarea este încă așteptată include interceptoare PAC-3 cu livrări programate în intervalul septembrie–decembrie. Niciunul dintre aceste transporturi nu primise undă verde pentru transfer. Aproximativ 20 de interceptoare PAC-2, o variantă mai veche a rachetelor Patriot, au fost, de asemenea, alocate Ucrainei, dar livrarea lor așteaptă aprobarea.

Ucraina a avertizat în repetate rânduri că are nevoie urgentă de mai multe interceptoare pentru a contracara atacurile tot mai frecvente ale Rusiei cu rachete și drone.

Un demers separat, prin care Kievul încearcă să obțină acordul SUA pentru a produce propriile interceptoare Patriot, a fost întârziat la nivelul Pentagonului.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că politica americană privind sprijinul pentru Ucraina nu s-a schimbat, fără a oferi detalii despre armamentul în cauză.

Un oficial al instituției a precizat că SUA continuă eforturile de accelerare a cooperării industriale transatlantice cu partenerii europeni și cu Ucraina în privința sistemelor Patriot.

În octombrie, SUA au aprobat vânzarea către Ucraina a 500 de rachete Patriot PAC-3, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari. Livrările nu sunt însă așteptate înainte de începutul anilor 2030.

Luna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Statele Unite că întârzie în mod deliberat livrările de rachete interceptoare destinate Ucrainei, deși acestea au fost deja plătite de statele europene.

„Rachetele sunt pregătite. Ele s-ar putea afla deja în Ucraina (...). Dar, din nefericire, autorizația încă nu a fost dată”, a afirmat președintele ucrainean, potrivit unei transcrieri publicate de administrația prezidențială de la Kiev.

Această evoluţie îngrijorătoare survine pe fondul unei dispute publice din ce în ce mai acerbe între preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.