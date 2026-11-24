Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța va apăra statele membre împotriva oricăror amenințări provenite din spațiu, în urma unor informații potrivit cărora Rusia ar pregăti lansarea unui satelit înarmat cu focoase nucleare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte Foto: EPA/EFE

Potrivit presei germane, informații ale serviciilor secrete privind o posibilă lansare în următoarele 60 de zile au fost transmise statelor membre NATO în cursul acestei luni. Nu este clar care dintre țări a întocmit rapoartele respective.

Întrebat despre aceste informații, Mark Rutte a dat asigurări că NATO va lua toate măsurile necesare pentru protejarea teritoriului aliat.

„Ne vom asigura întotdeauna că apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO. Acest lucru include și garantarea securității noastre în ceea ce privește componenta spațială”, a declarat secretarul general al Alianței, citat de BBC.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că nu a văzut cele mai recente rapoarte, dar a respins informațiile bazate pe „surse anonime”, pe care le-a considerat „cu greu demne de luat în serios”.

Ambasada Rusiei la Berlin a transmis presei germane că respinge ceea ce a numit „acuzații nefondate” și a descris relatările drept parte a unei „campanii de propagandă”.

În cadrul conferinței de presă de la Berlin, Mark Rutte a precizat că NATO dispune de mai multe opțiuni de răspuns la eventualele amenințări.

„În ceea ce privește domeniul militar, vom evalua întotdeauna capacitățile noastre de descurajare și apărare și le vom adapta ori de câte ori va fi necesar”, a afirmat acesta.

Potrivit unor relatări publicate de posturile germane NDR și WDR, precum și de cotidianul Süddeutsche Zeitung, care citează surse anonime din structurile militare și serviciile de informații germane, satelitul rusesc ar purta denumirea „Sputnik-S” și ar fi echipat cu un focos nuclear.

Aparatul ar putea fi utilizat pentru perturbarea sau distrugerea altor sateliți, inclusiv a celor esențiali pentru comunicații și supraveghere.

Germania avertizează asupra escaladării rusești

Cancelarul german Friedrich Merz, care a participat la conferința de presă alături de Mark Rutte, nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile privind presupusele planuri ale Rusiei.

El a declarat însă că aceste relatări „dezvăluie nivelul de escaladare pe care Rusia este, în mod evident, pregătită să îl atingă”.

„Informațiile potrivit cărora Rusia intenționează să introducă arme nucleare în spațiu nu sunt noi, dar rămân la fel de șocante”, a afirmat cancelarul german.

Un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin a evitat, de asemenea, să confirme sau să infirme informațiile, dar a declarat că autoritățile le tratează „cu maximă seriozitate”, relatează AFP.

Oficialul a avertizat totuși împotriva provocării unei „stări excesive de neliniște în legătură cu pericole ipotetice”.

La rândul său, Josef Aschbacher, directorul general al Agenției Spațiale Europene, a descris posibilitatea amplasării unor arme nucleare în spațiu drept „scenariul de coșmar suprem”, potrivit publicației germane Handelsblatt.

Tratatul internațional interzice armele nucleare în spațiu

Rusia este semnatară a Tratatului privind spațiul cosmic din 1967, care interzice amplasarea armelor de distrugere în masă pe orbită.

Cu toate acestea, mai multe state, inclusiv Statele Unite și China, au dezvoltat sau intenționează să dezvolte alte tipuri de capabilități militare spațiale, care nu sunt interzise în mod explicit de tratat.

Printre acestea se numără sistemele capabile să vizeze sateliții altor state, utilizați pentru comunicații militare, supraveghere și navigație.

În 2024, Statele Unite au acuzat Rusia că dezvoltă o armă antisatelit cu bază spațială, echipată cu un focos nuclear. Moscova a respins acuzațiile.

„Poziția noastră este clară și transparentă. Am fost întotdeauna categoric împotriva amplasării armelor nucleare în spațiu și continuăm să ne opunem acestui lucru”, declara atunci președintele rus Vladimir Putin.

În septembrie, secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy Meink, a afirmat că Statele Unite dispun de „arme de control spațial aflate pe orbită”, care înconjoară planeta. Oficialul nu a oferit însă detalii despre natura sau capacitățile acestor sisteme.

Ca reacție la declarația americană, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis presei ruse că spațiul cosmic „trebuie să fie liber de orice fel de arme”.