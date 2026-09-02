Dunărea continuă să scadă. Autoritățile pregătesc un plan în mai multe etape pentru alimentarea cu apă a Centralei de la Cernavodă

Scăderea nivelului Dunării determină autoritățile să pregătească noi măsuri pentru menținerea în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat un plan de intervenție etapizat, care poate fi activat dacă nivelul apei ajunge la 1,58 metri în bazinul prizei de apă al centralei.

Autoritățile pregătesc un plan pentru alimentarea cu apă a Centralei de la Cernavodă. Foto: Facebook

Potrivit hotărârii adoptate de CNSU, debitul Dunării este prognozat să scadă din nou începând cu 10 septembrie. În acest context, autoritățile vor putea interveni printr-un sistem temporar, modular și reversibil, amplasat în zona de confluență de la Cernavodă dintre brațul Dunărea Veche și intrarea în Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Prima etapă a planului presupune amplasarea mai multor nave și/sau barje încărcate pe o lungime de aproximativ 600 de metri. Dispunerea acestora ar urma să modifice direcția fluxului de apă pe brațul Dunării Vechi, astfel încât o cantitate mai mare să ajungă spre Canalul Dunăre-Marea Neagră și, implicit, spre priza de apă a centralei.

Dacă această intervenție nu este suficientă, autoritățile vor trece la cea de-a doua etapă.

Aceasta prevede instalarea unei închideri modulare realizate din pontoane și hidrobaraje, pe o secțiune de aproximativ 170 de metri, în zona canalului de racord al centralei. În cazul în care va fi necesar, sistemul poate fi înlocuit cu un baraj temporar construit din piatră.

În situația în care primele două intervenții nu vor produce efectul dorit, Administrația Națională „Apele Române” și Nuclearelectrica vor utiliza pompe de mare capacitate. Acestea vor avea rolul de a aduce apă suplimentară la priza de apă destinată răcirii centralei.

Lucrările realizate de „Apele Române” în cadrul planului vor fi finanțate prin suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului.

În ceea ce privește celelalte instituții și operatori implicați, costurile pentru aplicarea măsurilor vor fi suportate din bugetele proprii sau din alte surse disponibile în funcție de atribuțiile și responsabilitățile fiecăruia.

Planul permite autorităților să adapteze intervenția în funcție de evoluția nivelului Dunării și are ca obiectiv menținerea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă în condiții de siguranță pe perioada debitelor extrem de scăzute.

Hotărârea CNSU a fost publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 741, din 2 septembrie 2026.