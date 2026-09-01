Vara lui 2026, testul de stres pentru sistemul energetic românesc

Pe 29 iunie, în plină caniculă, România a ajuns în vârful clasamentului european al prețurilor la energie electrică pe piața pentru ziua următoare — peste 4.200 lei/MWh în orele de seară. Câteva săptămâni mai târziu, seceta prelungită a dus la oprirea, pe rând, a ambelor reactoare de la Cernavodă, iar România a rămas, pentru prima dată în 23 de ani, fără producție nucleară, sursă care asigură în mod normal o cincime din energia țării. Nivelul scăzut al Dunării a tăiat și din producția hidrocentralelor de la Porțile de Fier. Rezultatul: o țară cu aproape 19 GW de capacitate instalată a reușit, în unele zile critice, să producă doar 6,9 GW — mai puțin de o treime din potențialul teoretic.

Foto: Primăria Zimnicea. Facebook

Paradoxul acesta merită explicat, pentru că nu e vorba de lipsă de investiții, ci de un dezechilibru în structura lor. În doar patru ani, capacitatea solară și eoliană a României a explodat: de la circa 0,6 GW instalați la prosumatori în 2022, la peste 3 GW în fotovoltaic, peste 3 GW în eolian și 3,7 GW la prosumatori, în 2026.

Este o reușită reală a tranziției energetice. Problema e că investițiile în capacitățile care fac acest regenerabil utilizabil atunci când e nevoie de el — stocarea în baterii, centralele pe gaz de rezervă, rețelele de transport modernizate — au avansat mult mai lent. Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice prevedea, până de curând, doar 16,2 MW de capacitate de stocare la nivel național — o cifră aproape simbolică raportată la miile de megawați de regenerabile instalate. Comisia Europeană a scris negru pe alb, în raportul de țară pentru 2026, că rețeaua de transport și distribuție este „una dintre principalele vulnerabilități" ale României, incapabilă să țină pasul cu ritmul în care se construiesc noi capacități de producție.

Cu alte cuvinte: am construit motorul, dar nu și rezervorul. Am produs multă energie solară la prânz, dar nu am avut unde s-o punem deoparte pentru seară, când consumul crește și soarele apune.

Vestea bună: investițiile de anvergură sunt deja pe șantier

Aici intervine, însă, partea care merită spusă cu la fel de multă claritate ca și diagnosticul: soluția nu este o ipoteză îndepărtată, ci se construiește chiar acum, pe teren, în județe precum Giurgiu. Cel mai bun exemplu este proiectul hibrid de la Ogrezeni, dezvoltat de compania austriacă Enery — și nu întâmplător este descris de industrie drept unul dintre cele mai mari proiecte hibride solar-plus-stocare din Europa.

Cifrele vorbesc de la sine: 761 MWp capacitate fotovoltaică, cuplată cu un sistem de stocare de 534 MW / 1.068 MWh — o combinație rar întâlnită la această scară, care rezolvă exact problema pusă în discuție mai sus: energia produsă la prânz nu se mai pierde, ci se stochează și se livrează exact atunci când sistemul are nevoie de ea, în orele de vârf ale serii.

Investiția totală se ridică la aproximativ 460 de milioane de euro, ceea ce o transformă în una dintre cele mai mari investiții private din energie realizate vreodată în România. În faza de construcție sunt estimate circa 350 de locuri de muncă, cu o componentă semnificativă de execuție și aprovizionare locală din România, alături de contractorul EPC responsabil de proiectare, achiziții și construcție.

Odată finalizat, în 2027, parcul va produce anual între 1,4 și 1,5 TWh de energie — suficient cât să acopere consumul a aproximativ 684.000 de gospodării, practic echivalentul unui județ mare sau al unui oraș de dimensiunea Clujului.

Ogrezeni nu e un caz izolat, ci un reper pentru direcția corectă: proiecte care nu mai vând doar megawați de producție brută, ci și flexibilitate — capacitatea de a muta energia din ora în care e ieftină și abundentă către ora în care e scumpă și rară.

Mesajul pentru factorii de decizie și pentru investitori este simplu: astfel de proiecte trebuie duse la capăt, nu doar anunțate. Fiecare lună de întârziere într-un asemenea șantier se traduce direct în ore de vârf acoperite din import scump, în loc de energie stocată local.

Cât va crește nevoia de energie a României

Perspectiva pe termen mediu arată o cerere în creștere moderată, dar constantă. Pentru acest an, consumul intern net este estimat la circa 53.600 GWh, cu un vârf de consum instantaneu care s-a apropiat de 7.000 MW în plină vară, chiar în condiții de reducere voluntară a consumului.

Pe termen mediu, guvernul estimează adăugarea a aproape 13 GW de capacități noi până în 2032 — un mix format din gaze naturale, energie nucleară, eolian, fotovoltaic și aproximativ 2,25 GW de stocare în baterii, alături de finalizarea, teoretic, a unităților 3 și 4 de la Cernavodă, care ar urma să ducă ponderea nucleară de la actualele 18-20% către circa 30% din consumul național. În paralel, capacitățile pe cărbune, în jur de 1.900 MW instalați astăzi, urmează să fie scoase definitiv din funcțiune până cel târziu la finalul lui 2030, potrivit angajamentelor asumate prin PNRR — ceea ce face cu atât mai urgentă înlocuirea lor cu surse flexibile, nu doar cu regenerabile suplimentare.

Provocările care rămân: legislație și rețele

Dincolo de proiectele individuale, indiferent cât de mari, rămân două blocaje structurale pe care niciun parc solar, oricât de performant, nu le poate rezolva de unul singur.

Primul este legislativ. Mecanismele de răspuns al cererii — adică stimulentele prin care consumatorii mari, industriali sau casnici, sunt plătiți să-și reducă sau să-și mute consumul în orele critice — sunt, potrivit analiștilor din domeniu, încă afectate de bariere de piață și de un cadru de reglementare insuficient dezvoltat.

Există un progres real aici: ANRE a anunțat că România devine prima țară din Uniunea Europeană care adoptă un mecanism prin care participanții la piață pot fi plătiți explicit pentru reducerea cererii de energie în anumite intervale. Rămâne însă de văzut cât de rapid va fi implementat efectiv acest cadru și cât de atractiv va fi pentru industriile mari — siderurgie, ciment, industria chimică — al căror consum nu poate fi oprit și repornit instantaneu, dar poate fi programat inteligent, dacă regulile și compensațiile sunt clare.

Al doilea blocaj este rețeaua în sine. Modernizarea liniilor de transport și distribuție rămâne, potrivit Comisiei Europene, principala vulnerabilitate structurală a sistemului energetic românesc — fără ea, chiar și proiectele de stocare și regenerabile deja construite riscă să nu poată fi integrate eficient, iar congestiile de rețea pot anula, parțial, beneficiile investițiilor din amonte.

Soluții pe partea de consum: contoare inteligente și tarifare orară

Partea, poate, cea mai promițătoare a soluției nu vine doar din producție, ci din felul în care consumăm. Guvernul a anunțat instalarea a aproximativ 800.000 de contoare inteligente la nivel național, echipamente capabile să măsoare consumul în timp real, la intervale de 15 sau 60 de minute, și să transmită automat aceste date către furnizori. Odată finalizat acest proiect — estimat la un orizont de un an până la un an și jumătate — va deveni posibilă introducerea unui sistem de tarifare dinamică, prin care prețul energiei variază în funcție de ora din zi, iar consumatorii care își programează folosirea aparatelor electrocasnice sau a mașinilor electrice în orele cu producție solară abundentă și cerere scăzută ar putea economisi, potrivit primelor estimări, între 10% și 20% din factura anuală.

Acest tip de flexibilitate a cererii este, de fapt, oglinda perfectă a soluției de stocare din partea de producție: dacă bateriile de la Ogrezeni mută energia din prânz spre seară la nivel de sistem, contoarele inteligente și tarifarea orară pot muta consumul fiecărei gospodării exact în sens invers — dinspre orele de vârf, scumpe și tensionate, către orele de abundență solară, ieftine și relaxate pentru rețea. Iar rolul prosumatorilor — sutele de mii de gospodării și firme care produc deja energie cu panouri fotovoltaice proprii — nu trebuie subestimat: departe de a fi doar o sursă de dezechilibru, așa cum au fost uneori prezentați, ei contribuie deja activ la acoperirea consumului local din timpul zilei.

Concluzia: direcția e corectă, execuția face diferența

Vara lui 2026 a arătat clar unde ne aflăm: o țară care a investit masiv și corect în producția regenerabilă, dar insuficient, până acum, în capacitatea de a o folosi la momentul potrivit. Vestea bună este că răspunsul nu mai este doar teoretic — el se toarnă deja în beton și se montează în panouri și baterii, la Ogrezeni și în alte proiecte similare aflate în diverse stadii de execuție în toată țara, în paralel cu reforme reale pe partea de reglementare și de consum inteligent. Miza pentru anii următori nu mai este dacă România poate produce suficientă energie — capacitatea instalată există deja, iar altă capacitate importantă e pe drum — ci dacă are curajul instituțional și disciplina de execuție necesare pentru a duce la capăt, la timp, exact investițiile care transformă megawații în siguranță energetică reală: stocarea, rețelele modernizate și un consum care se adaptează, în sfârșit, la ritmul soarelui.