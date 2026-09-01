Cotațiile pentru energia electrică livrată în 2027 indică în prezent prețuri cu 12 până la 14% peste nivelul la care s-a tranzacționat energia în acest an, potrivit secretarului general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Evoluția de anul viitor va depinde însă de câtă energie nouă va intra în sistem, de producția hidro, de importuri și de prețurile formate pe piața pentru ziua următoare.

Energia electrică s-ar putea scumpi considerabil Foto: arhivă

Sorin Elisei a declarat pentru TVR Info că energia tranzacționată în 2026 s-a situat în jurul nivelului de 560-570 de lei/MWh, în timp ce cotațiile actuale pentru anul 2027 indică o creștere de 12-14%.

Diferența ar însemna, raportat la un nivel de 560-570 de lei/MWh, cotații de aproximativ 627-650 de lei/MWh pentru energia livrată în 2027.

Secretarul general al Ministerului Energiei atrage însă atenția că aceste valori nu sunt definitive. Contractele se renegociază și se ajustează pe măsură ce se apropie perioada de livrare, iar oferta de energie din România urmează să crească.

Potrivit lui Elisei, aproximativ 2.500 MW de capacități regenerabile au intrat deja în producție în primele șase luni din 2026. Pentru 2027 sunt așteptate noi capacități regenerabile, dar și revenirea unor proiecte de producție clasică, printre care centrala de la Iernut și, posibil, Mintia.

Creșterea ofertei poate limita presiunea asupra prețurilor. Dacă producția suplimentară depășește creșterea cererii, prețul angro poate fi temperat.

Piața pentru ziua următoare poate pune presiune pe preț

Prețul mediu anual nu spune întreaga poveste. Un rol important îl are Piața pentru Ziua Următoare (PZU) de pe OPCOM, unde energia este tranzacționată pentru fiecare oră din ziua următoare.

Expertul în energie Silviu Gresoi a atras atenția că evoluția PZU poate pune presiune pe prețurile finale atunci când producția internă este insuficientă și România trebuie să apeleze la importuri. În perioadele cu consum ridicat și producție redusă, energia necesară pentru echilibrarea sistemului poate fi cumpărată la prețuri mai mari.

Acest mecanism devine important mai ales în orele de seară, când producția fotovoltaică scade, în timp ce consumul rămâne ridicat.

Prin urmare, chiar dacă intrarea unor noi capacități regenerabile crește oferta totală de energie, acest lucru nu garantează automat prețuri mai mici în toate intervalele orare.

Oprirea reactoarelor a arătat cât de repede poate urca prețul energiei

Un exemplu recent este situația creată de indisponibilitatea Reactorului 2 de la Cernavodă. Unitatea are o putere instalată de aproximativ 700 MW, iar lipsa acestei producții pune presiune suplimentară pe sistem.

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Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a estimat mai multe scenarii pentru piața angro. Într-un scenariu favorabil, cu importuri suficiente și reducerea consumului, media PZU ar putea fi în jur de 850-1.050 lei/MWh, cu vârfuri de 1.500-2.500 lei/MWh în orele de seară.

Dacă importurile sunt mai limitate, media ar putea urca la 1.000-1.400 lei/MWh, iar în anumite intervale prețul ar putea ajunge la 2.500-4.500 lei/MWh.

În scenariul cel mai sever analizat de Chisăliță, media PZU ar putea ajunge la 1.300-1.800 lei/MWh, iar prețurile din anumite ore ar putea depăși 4.500 lei/MWh și ajunge la 5.000 lei/MWh.

Cum s-ar putea vedea în facturile românilor

Prețul angro al energiei nu se transferă unu la unu în factura consumatorului. Factura include și tarifele de transport și distribuție, taxe, contribuții, TVA și costurile furnizorului.

Chisăliță estima pentru perioada septembrie 2026-septembrie 2027 oferte pentru consumatorii casnici în intervalul 1,40-1,62 lei/kWh, cu TVA inclus, în funcție de furnizor și zona de distribuție. Pentru ofertele foarte competitive sau ale unor producători integrați, estimarea era de 1,25-1,40 lei/kWh, în timp ce ofertele cu o primă mai mare de risc puteau ajunge la 1,60-1,75 lei/kWh.

Raportate la un preț actual de aproximativ 1,10 lei/kWh, estimările lui Chisăliță ar indica o creștere cuprinsă între aproximativ 14% și 59%, în funcție de oferta furnizorului și de zona de distribuție. Pentru intervalul de 1,40-1,62 lei/kWh, considerat de Chisăliță pentru o parte importantă a ofertelor destinate consumatorilor casnici, scumpirea ar fi de aproximativ 27%-47% față de nivelul actual.

Oferta nouă poate tempera scumpirea

Pentru 2027, principala contrapondere la presiunea de preț este creșterea producției interne.

Cei 2.500 MW de regenerabile menționați de Ministerul Energiei reprezintă o creștere importantă a capacității disponibile. Lor li se pot adăuga alte proiecte fotovoltaice și eoliene, precum și capacități clasice care ar urma să intre în funcțiune sau să revină în sistem.

Efectul asupra prețului va depinde însă nu doar de capacitatea instalată, ci de energia efectiv produsă și de momentul în care aceasta este disponibilă. Energia solară poate reduce prețurile în timpul zilei, dar nu poate acoperi singură necesarul din orele de seară. În același timp, producția hidro depinde de condițiile hidrologice, iar importurile sunt influențate de situația întregii piețe regionale.

Astfel, cotațiile actuale indică o presiune de creștere pentru 2027, în timp ce autoritățile mizează pe creșterea producției pentru a limita această presiune. Prețul efectiv va depinde de echilibrul dintre producție, consum și importuri și de evoluția contractelor în lunile următoare.