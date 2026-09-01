 Energia electrică, mai scumpă în 2027. Cu cât au crescut deja prețurile pentru anul viitor | adevarul.ro
search
Marți, 1 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Energia electrică, mai scumpă în 2027. Cu cât au crescut deja prețurile pentru anul viitor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cotațiile pentru energia electrică livrată în 2027 indică în prezent prețuri cu 12 până la 14% peste nivelul la care s-a tranzacționat energia în acest an, potrivit secretarului general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Evoluția de anul viitor va depinde însă de câtă energie nouă va intra în sistem, de producția hidro, de importuri și de prețurile formate pe piața pentru ziua următoare.

Colaj foto cu un stâlp de înaltă tensiune și un contor de energie electrică
Energia electrică s-ar putea scumpi considerabil Foto: arhivă

Sorin Elisei a declarat pentru TVR Info că energia tranzacționată în 2026 s-a situat în jurul nivelului de 560-570 de lei/MWh, în timp ce cotațiile actuale pentru anul 2027 indică o creștere de 12-14%.

Diferența ar însemna, raportat la un nivel de 560-570 de lei/MWh, cotații de aproximativ 627-650 de lei/MWh pentru energia livrată în 2027.

Secretarul general al Ministerului Energiei atrage însă atenția că aceste valori nu sunt definitive. Contractele se renegociază și se ajustează pe măsură ce se apropie perioada de livrare, iar oferta de energie din România urmează să crească.

Potrivit lui Elisei, aproximativ 2.500 MW de capacități regenerabile au intrat deja în producție în primele șase luni din 2026. Pentru 2027 sunt așteptate noi capacități regenerabile, dar și revenirea unor proiecte de producție clasică, printre care centrala de la Iernut și, posibil, Mintia.

Creșterea ofertei poate limita presiunea asupra prețurilor. Dacă producția suplimentară depășește creșterea cererii, prețul angro poate fi temperat.

Piața pentru ziua următoare poate pune presiune pe preț

Prețul mediu anual nu spune întreaga poveste. Un rol important îl are Piața pentru Ziua Următoare (PZU) de pe OPCOM, unde energia este tranzacționată pentru fiecare oră din ziua următoare.

Expertul în energie Silviu Gresoi a atras atenția că evoluția PZU poate pune presiune pe prețurile finale atunci când producția internă este insuficientă și România trebuie să apeleze la importuri. În perioadele cu consum ridicat și producție redusă, energia necesară pentru echilibrarea sistemului poate fi cumpărată la prețuri mai mari.

Acest mecanism devine important mai ales în orele de seară, când producția fotovoltaică scade, în timp ce consumul rămâne ridicat.

Prin urmare, chiar dacă intrarea unor noi capacități regenerabile crește oferta totală de energie, acest lucru nu garantează automat prețuri mai mici în toate intervalele orare.

Oprirea reactoarelor a arătat cât de repede poate urca prețul energiei

Un exemplu recent este situația creată de indisponibilitatea Reactorului 2 de la Cernavodă. Unitatea are o putere instalată de aproximativ 700 MW, iar lipsa acestei producții pune presiune suplimentară pe sistem.

Producătorii britanici de oţel, sticlă, ceramică şi hârtie ar putea ajunge în situaţia în care să oprească producţia. Cu ce nouă criză se confruntă Marea Britanie

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a estimat mai multe scenarii pentru piața angro. Într-un scenariu favorabil, cu importuri suficiente și reducerea consumului, media PZU ar putea fi în jur de 850-1.050 lei/MWh, cu vârfuri de 1.500-2.500 lei/MWh în orele de seară.

Dacă importurile sunt mai limitate, media ar putea urca la 1.000-1.400 lei/MWh, iar în anumite intervale prețul ar putea ajunge la 2.500-4.500 lei/MWh.

În scenariul cel mai sever analizat de Chisăliță, media PZU ar putea ajunge la 1.300-1.800 lei/MWh, iar prețurile din anumite ore ar putea depăși 4.500 lei/MWh și ajunge la 5.000 lei/MWh.

Cum s-ar putea vedea în facturile românilor

Prețul angro al energiei nu se transferă unu la unu în factura consumatorului. Factura include și tarifele de transport și distribuție, taxe, contribuții, TVA și costurile furnizorului.

Chisăliță estima pentru perioada septembrie 2026-septembrie 2027 oferte pentru consumatorii casnici în intervalul 1,40-1,62 lei/kWh, cu TVA inclus, în funcție de furnizor și zona de distribuție. Pentru ofertele foarte competitive sau ale unor producători integrați, estimarea era de 1,25-1,40 lei/kWh, în timp ce ofertele cu o primă mai mare de risc puteau ajunge la 1,60-1,75 lei/kWh.

Raportate la un preț actual de aproximativ 1,10 lei/kWh, estimările lui Chisăliță ar indica o creștere cuprinsă între aproximativ 14% și 59%, în funcție de oferta furnizorului și de zona de distribuție. Pentru intervalul de 1,40-1,62 lei/kWh, considerat de Chisăliță pentru o parte importantă a ofertelor destinate consumatorilor casnici, scumpirea ar fi de aproximativ 27%-47% față de nivelul actual.

Oferta nouă poate tempera scumpirea

Pentru 2027, principala contrapondere la presiunea de preț este creșterea producției interne.

Cei 2.500 MW de regenerabile menționați de Ministerul Energiei reprezintă o creștere importantă a capacității disponibile. Lor li se pot adăuga alte proiecte fotovoltaice și eoliene, precum și capacități clasice care ar urma să intre în funcțiune sau să revină în sistem.

Efectul asupra prețului va depinde însă nu doar de capacitatea instalată, ci de energia efectiv produsă și de momentul în care aceasta este disponibilă. Energia solară poate reduce prețurile în timpul zilei, dar nu poate acoperi singură necesarul din orele de seară. În același timp, producția hidro depinde de condițiile hidrologice, iar importurile sunt influențate de situația întregii piețe regionale.

Astfel, cotațiile actuale indică o presiune de creștere pentru 2027, în timp ce autoritățile mizează pe creșterea producției pentru a limita această presiune. Prețul efectiv va depinde de echilibrul dintre producție, consum și importuri și de evoluția contractelor în lunile următoare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin Româ
digi24.ro
image
Autoritatea Electorală Permanentă începe controlul la marile partide politice, cu excepția AUR. ”Încurcam lucrurile pe acolo”
stirileprotv.ro
image
Mohammad Murad, o nouă provocare pentru Bolojan, după ce i-a oferit un milion de euro
gandul.ro
image
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
mediafax.ro
image
Messi și Gigi Becali, criză de râs în direct după retragerea de la națională a starului argentinian
fanatik.ro
image
PNRR s-a terminat, problemele rămân. „Reformele trebuie făcute în continuare, dar fără bani europeni”
libertatea.ro
image
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Adio! Lovitură de proporții pentru Dennis Man
digisport.ro
image
Fiica lui Brigitte Macron iubește un tânăr cu 20 de ani mai mic. Cum a reacționat Prima Doamnă a Franței la noua ei relație
click.ro
image
Orașul spre care nu există niciun drum. Soarele nu răsare 45 de zile, iar străinii au nevoie de autorizație specială ca să-l vadă
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Ciobanul care a găsit drona de la Vaslui: "Țiuia și se aprindea! I-am scos firele și s-a oprit"
observatornews.ro
image
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță mai multe beneficii pentru pensionari. Economisești timp și bani!
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Cultura care poate valora cât un apartament după o singură recoltă. Produce peste 20 de tone la hectar
playtech.ro
image
El este fundașul de picior stâng transferat de Universitatea Craiova: francez cu peste 150 meciuri la Guingamp, în Portugalia și Serbia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Unde se răcește vremea la începutul lunii septembrie. Canicula revine, apoi, în forță: Prognoza meteo la debutul toamnei
ziare.com
image
Neverosimil! Decizia luată în Turcia la 27 de zile după transferul lui Mohamed Salah
digisport.ro
image
„Mi se par prețuri foarte mari”. Ce au găsit doi români în piețele și supermarketurile din Varna
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de sute de mii de euro din Timișoara a lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Este foarte modernă și e mobilată doar cu lucruri de calitate / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Andreea Tonciu își invață fetița cu luxul de mică! Vizită la Louis Vuitton și la terasă într-o zi caldă de vară | Foto și Video Paparazzi
mediaflux.ro
image
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu dorința sexuală după 50 de ani? Brian Austin Green recunoaște: „Mi se întâmplă și mie!”
click.ro
image
Anca Pandrea va fi înmormântată lângă marea ei iubire, Iurie Darie. Mărturia emoționantă a celei mai bune prietene
click.ro
image
Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Ancăi Pandrea: „Vineri a fost ok, am glumit. Era super lucidă”
click.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Harry și Meghan în 2021, GettyImages 1342104290 jpg
Abia s-au întors în Regat și deja nu le mai place! Meghan și Harry caută acum ceva care să se potrivească mai bine cu pretențiile lor
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mădălina Ghenea iubește din nou? Actrița s-a fotografiat în brațele unui bărbat misterios
image
Ce se întâmplă cu dorința sexuală după 50 de ani? Brian Austin Green recunoaște: „Mi se întâmplă și mie!”

OK! Magazine

image
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani