 Cine îl va înlocui pe Cosmin Ghiță la conducerea Nuclearelectrica. A studiat Științe politice și Drept înainte să ajungă în industria nucleară | adevarul.ro
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Cine îl va înlocui pe Cosmin Ghiță la conducerea Nuclearelectrica. A studiat Științe politice și Drept înainte să ajungă în industria nucleară

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Mandatul lui Cosmin Ghiță în funcția de director general al Nuclearelectrica se va încheia la începutul lunii octombrie, iar compania a stabilit deja cine îi va prelua atribuțiile. Conducerea provizorie va fi asigurată de un manager care lucrează de mai mulți ani în sectorul energetic și care ocupă în prezent o funcție de conducere în cadrul Nuclearelectrica. Parcursul său profesional este însă unul mai puțin obișnuit pentru industria nucleară: înainte de a ajunge în acest domeniu, a studiat științe politice, drept și administrație publică.

Reactoarele nucleare de la Cernavodă
Mandatul lui Cosmin Ghiță la conducerea Nuclearelectrica încetează la 2 octombrie Foto: arhivă

Este vorba despre Mihai Laurențiu Gioară, actualul director Dezvoltare și Managementul Participațiilor din cadrul Nuclearelectrica. El va prelua funcția de director general provizoriu începând cu 3 octombrie 2026, după ce mandatul lui Cosmin Ghiță va înceta efectiv la 2 octombrie, potrivit raportului transmis de companie Bursei de Valori București.

De la Științe politice și Administrație la Energie

Parcursul profesional al lui Mihai Laurențiu Gioară nu a început în industria nucleară. Conform CV-ului publicat de Nuclearelectrica, acesta a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității din București și a urmat un master în Politici Naționale și Europene. În același timp, pregătirea sa universitară include studii în drept și administrație publică, iar ulterior a urmat un master în Leadership și Managementul Resurselor Umane.

Primele experiențe profesionale au fost legate de administrația publică. În perioada 2013-2014 a fost consilier al viceprimarului Capitalei, iar în 2015 a făcut trecerea către sectorul energetic, unde a lucrat la Electrocentrale București, una dintre companiile importante din sistemul de producere a energiei electrice și termice din București.

Experiența în domeniu a continuat în anii următori, iar între 2018 și 2021 Gioară a ocupat funcția de director general adjunct al Companiei Municipale Energetica București. De aici, traseul său profesional avea să îl ducă spre grupul Nuclearelectrica.

De cinci ani lucrează în grupul Nuclearelectrica

Gioară a intrat în grupul Nuclearelectrica în 2021 și a trecut, în anii care au urmat, prin mai multe poziții de responsabilitate. A ocupat inclusiv funcția de director general al Nuclearelectrica Serv, companie din grup, iar ulterior a preluat responsabilități în zona comercială și de dezvoltare a companiei-mamă.

În 2024 a fost numit, cu delegație, director general adjunct Comercial și de Dezvoltare. Ulterior, în urma modificării structurii organizatorice, această funcție a fost desființată, iar din octombrie 2024 Gioară ocupă funcția de Director Dezvoltare și Managementul Participațiilor.

Poziția pe care o deține în prezent îl plasează în zona proiectelor de dezvoltare și a investițiilor companiei. Nuclearelectrica precizează în raportul transmis Bursei că Gioară a avut un rol în dezvoltarea operațională a unor proiecte majore de investiții, inclusiv prin suport direct pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă.

Directorul Nuclearelectrica: Retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă costă 1,2-1,5 miliarde de euro
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Foto: raport BVB

Pregătirea nucleară a venit după intrarea în energie

Deși pregătirea sa universitară inițială nu este una tehnică, Gioară și-a completat ulterior experiența cu programe de pregătire dedicate industriei nucleare.

În 2022 a urmat programul First Line Leadership al Institute of Nuclear Power Operations (INPO), iar compania menționează și pregătirea executivă MIT-INPO în domeniul tehnologiei reactoarelor nucleare, al sistemelor de siguranță și al cadrului de reglementare.

În CV mai apare și participarea la un Cambridge Business Program.

Astfel, traseul său profesional combină experiența din administrație și managementul companiilor energetice cu pregătirea ulterioară în domeniul nuclear și cu activitatea desfășurată în ultimii ani în cadrul Nuclearelectrica.

Va prelua compania într-o perioadă cu investiții majore

Gioară va ajunge la conducerea provizorie a Nuclearelectrica într-un moment în care compania are în derulare proiecte importante pentru sistemul energetic românesc.

Unul dintre cele mai importante este retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, proiect prin care compania urmărește prelungirea duratei de operare a reactorului. Nuclearelectrica lucrează, în paralel, la dezvoltarea unor noi capacități de producție nucleară, într-un program care include proiecte precum Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă și reactoarele modulare mici.

În raportul transmis BVB, compania arată că experiența lui Gioară include tocmai zona de dezvoltare și management al unor astfel de proiecte.

Mandat provizoriu de cel mult cinci luni

Numirea lui Mihai Laurențiu Gioară nu reprezintă o schimbare definitivă a conducerii executive. Consiliul de Administrație l-a desemnat pentru un mandat provizoriu care începe la 3 octombrie și poate dura cel mult cinci luni, cu posibilitatea unei singure prelungiri de maximum două luni, în condițiile prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Până atunci, compania va fi condusă în continuare de Cosmin Ghiță, al cărui mandat încetează efectiv la 2 octombrie.

Mihai Laurențiu Gioară va prelua apoi conducerea Nuclearelectrica după un parcurs profesional care a început în administrația publică, a continuat în sectorul energetic și a ajuns, în ultimii ani, în industria nucleară. Un traseu care pornește de la științe politice, drept și administrație publică și ajunge la managementul proiectelor unei companii nucleare.

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