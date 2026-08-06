 Drumul expres Craiova-Pitești, blocat. Trei TIR-uri s-au lovit. Șoferii sunt îndrumați să folosească DN 65 | adevarul.ro
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Video Drumul expres Craiova-Pitești, blocat. Trei TIR-uri s-au lovit. Șoferii sunt îndrumați să folosească DN 65

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Un accident rutier cu trei ansambluri de vehicule implicate a blocat drumul expres DEx 12, pe sensul de mers Pitești-Craiova. Accidentul nu s-a soldat cu victime. Șoferii sunt sfătuiți să folosească DN 65 până la eliberarea carosabilului și reluarea circulației pe DEx 12.

UPDATE:  Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova au anunțat că restricția circulației pe DEx 12,  în zona nodului Albota, în județul Argeș, se prelungește, joi, 6 august 2026, până în jurul orei 23.00.

La fața locului, mașinile se descarcă de pe transportor pe platforme pentru a se elibera partea carosabilă.

Reamintim că  pe DEx 12 km 118+500 Oarja a avut loc un accident rutier cu trei ansambluri de autovehicule  implicate. Două autocamioane încărcate cu autoturisme, staționate din cauza unei defecțiuni care ar fi apărut la unul dintre acestea, au fost lovite de un al treilea ansamblu de autovehicule. Nicio persoană nu a fost rănită, în schimb traficul este blocat, pe sensul de mers Pitești-Craiova, de ore întregi, șoferii având DN 65 ca variantă de a circula spre Craiova.

UPDATE: Polițiștii au stabilit că un șofer din Dolj, care conducea un autocamion, este cel care ar fi intrat în coliziune cu alte două autocamoane staționate pe margiena părții carosabile.  

La data de 6 august a.c., polițiștii Serviciului Rutier Argeș au fost sesizați cu privire la un accident în care au fost implicate trei autocamioane, pe Dex 12, în zona km 117, în comuna Oarja. În urma accidentului, sensul de mers Pitești – Craiova a fost blocat, traficul fiind deviat spre DN 65, până la îndepărtarea autovehiculelor avariate ce au rămas pe partea carosabilă.

Două dintre autocamioane transportau autoturisme FOTO: DRDP Craiova
Două dintre autocamioane transportau autoturisme FOTO: DRDP Craiova

Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii rutieri, a rezultat că un bărbat de 27 de ani, din Dolj, care conducea un autocamion pe DEx 12, din direcția A1 spre Craiova, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, a intrat în coliziune cu alte două autocamioane, staționate pe marginea părții carosabile, conduse de doi bărbați, de 28 și 32 de ani, ambii din județul Arad”, au precizat reprrezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, prin intermediul unui comunicat de presă. 

Niciunul dintre conducători auto nu a necesitat transportarea la o unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri medicale, au mai precizat polițiștii. Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultând că nu au consumat alcool.

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Știrea inițială

Accidentul s-a produs joi, 6 august 2026, în jurul orei 15,15. Potrivit primelor date, trei TIR-uri au fost implicate în coliziune, sensul de mers Pitești-Craiova fiind complet blocat. Două dintre ansamblurile auto sunt încărcate cu autoturisme. 

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DEX 12 pe sensul Pitești – Slatina, la kilometrul 117, în zona localității Oarja, județul Argeș, din cauza unei coliziuni între trei ansambluri rutiere. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

A fost luată măsura devierii circulației către DN 65B – DN 65 – Albota, estimându-se reluarea pe DEX 12 după ora 17:00”, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Drumarii au precizat la rândul lor că evenimentul rutier produs între nodul Albota și A1 a dus la blocarea sensului de mers Pitești-Craiova. 

Se circulă pe drumul vechi, DN 65, până la Albota, și se intră prin nod pentru relația Craiova”,  au precizat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova. 

 Echipele de intervenție și poliția rutieră acționează în zonă pentru gestionarea evenimentului și reluarea circulației în condiții de siguranță.

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