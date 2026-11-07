Drone-fantomă au pus în alertă NATO. Două elicoptere spaniole aflate în România au fost mobilizate după detectarea unor ținte în apropierea spațiului aerian aliat

Două elicoptere militare de tip NH-90 ale armatei spaniole, aflate în România în cadrul unei misiuni NATO, au fost activate după detectarea unor drone neidentificate în apropierea spațiului aerian aliat, potrivit presei spaniole, care citează informații furnizate de Ministerul Apărării din Spania.

Militarii spanioli sunt prezenți în România în misiunile de întărire a flancului estic al NATO Foto: arhivă Adevprul

Incidentul a determinat declanșarea unei misiuni de tip „Alpha Scramble”, procedură utilizată pentru reacția rapidă la posibile amenințări aeriene, relatează, sâmbătă, TVR Info.

Este prima situație în care un elicopter spaniol participă la o astfel de intervenție în cadrul unei operațiuni internaționale a Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit sursei citate, aeronavele au fost trimise după apariția unor ținte aeriene neidentificate în apropierea zonei monitorizate de forțele aliate. Totuși, dronele au dispărut înainte ca echipajele spaniole să fie nevoite să realizeze interceptarea acestora.

Militarii spanioli sunt prezenți în România în cadrul misiunilor de întărire a flancului estic al NATO. Contingentul desfășurat în țara noastră numără aproximativ 200 de militari și include atât elicoptere NH-90, cât și avioane de luptă F-18.

Incidentul are loc pe fondul numeroaselor alerte privind activitatea dronelor în regiunea Mării Negre și în apropierea frontierelor estice ale Alianței, într-un context de securitate marcat de tensiunile generate de conflictul din Ucraina.