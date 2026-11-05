Harta care provoacă îngrijorare în NATO: bruiaj GPS pe aproape întreg flancul estic, inclusiv în România

Interferențe puternice ale semnalelor de navigație prin satelit au fost înregistrate de-a lungul aproape întregului flanc estic al NATO, de la sudul Mării Baltice până la vestul Mării Negre. România se numără printre țările afectate, potrivit unei hărți publicate de proiectul italian de monitorizare a traficului aerian ItaMilRadar.

Datele ItaMilRadar arată bruiaje GPS pe o mare parte a flancului estic al NATO Foto: Sursa: ItaMilRadar

Harta publicată de ItaMilRadar, pe baza datelor furnizate de platforma AirNav Radar, arată o zonă aproape continuă de bruiaj care traversează Lituania, estul Poloniei, România și Bulgaria, ajungând până în vestul Mării Negre, potrivit Defense.

Cele mai puternice interferențe au fost semnalate în apropierea enclavei ruse Kaliningrad, pe litoralul Mării Baltice, de-a lungul granițelor Poloniei cu Belarus și Ucraina, deasupra României și Republicii Moldova, precum și pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Perturbări de intensitate mai redusă au fost observate și de-a lungul rutelor aeriene din Belarus și vestul Rusiei, în jurul Crimeei și în regiunea Caucazului.

„Harta bruiajului este deosebit de interesantă. Practic, întregul flanc estic al NATO este afectat de interferențe puternice, concentrate geografic de-a lungul graniței estice”, a transmis ItaMilRadar.

Datele utilizate pentru realizarea hărții indică zonele în care aeronavele au raportat degradarea semnalelor GPS și ale altor sisteme de navigație prin satelit. Acestea nu permit însă identificarea sursei interferențelor. Niciun guvern nu a anunțat cine s-a aflat în spatele perturbărilor înregistrate pe 3 noiembrie.

Posibila legătură cu atacurile rusești asupra Ucrainei

Configurația zonelor afectate sugerează o posibilă legătură cu războiul aerian din Ucraina. Banda de interferențe se suprapune peste regiunile de frontieră traversate de dronele rusești în timpul atacurilor asupra teritoriului ucrainean.

O parte dintre perturbări ar putea proveni de la sistemele de bruiaj antidronă utilizate de statele NATO pentru a devia dronele ghidate prin satelit înainte ca acestea să ajungă în spațiul lor aerian.

În zonele de frontieră cu Belarus și în apropierea enclavei Kaliningrad, blocarea semnalelor ar putea proveni atât dinspre Rusia, cât și dinspre partea europeană.

Totuși, niciunul dintre guvernele implicate nu a confirmat folosirea unor sisteme de bruiaj la o asemenea scară.

Rusia, indicată anterior drept sursă a bruiajului din regiunea Mării Baltice

Interferențele din regiunea Mării Baltice au fost asociate în trecut cu surse rusești. O echipă de cercetători care a utilizat stații de monitorizare amplasate în jurul Golfului Gdańsk, în Polonia, a identificat două surse de bruiaj și de falsificare a semnalelor în zone de coastă din Kaliningrad, în apropierea unor unități cunoscute de război electronic.

O altă zonă cu interferențe a fost localizată în apropiere de Sankt Petersburg, potrivit publicației Defense News.

Problema a fost semnalată și la nivel internațional. La începutul anului 2025, Suedia și alte cinci țări vecine au informat Organizația Aviației Civile Internaționale că aproximativ 123.000 de zboruri efectuate deasupra Poloniei, statelor baltice, Finlandei și Suediei au fost afectate de interferențe în primele patru luni ale anului.

Potrivit publicației GPS World, sursele perturbărilor au fost localizate în Kaliningrad, Sankt Petersburg, Smolensk și Rostov.

Drone rusești ajunse în spațiul aerian al NATO

Incidentele în care drone rusești au ajuns în apropierea sau au traversat granița estică a NATO s-au repetat în timpul atacurilor asupra Ucrainei. În septembrie 2026, o dronă rusească a pătruns adânc în spațiul aerian al României, înainte de a se prăbuși în Republica Moldova.

Rusia dispune de o gamă largă de sisteme de război electronic, inclusiv echipamente mobile capabile să bruieze semnalele de navigație. Un vehicul de război electronic de tip Infauna a fost observat recent chiar și în Mali, în Africa, potrivit Defence Blog.