Franța a trimis în România un avion de patrulare ATLANTIQUE 2 pentru misiuni în Marea Neagră, pe fondul deteriorării situației de securitate

Un avion de patrulare maritimă al Marinei Naționale Franceze a fost dislocat la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, la solicitarea României, pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere în vestul Mării Negre, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune.

Vor fi efectuate activități de monitorizare a situației maritime Foto: FB Forțele Navale Române

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, aeronava de tip ATLANTIQUE 2, dislocată în România de Comandamentul Flotei Franceze pentru Marea Mediterană și Marea Neagră (Commandant en chef pour la Méditerranée - CECMED), va opera în perioada 18 octombrie - 6 noiembrie de la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu.

Misiunile au ca obiectiv monitorizarea zonei maritime și identificarea potențialelor pericole pentru navigație.

„Zborurile aeronavei Marinei Naționale Franceze, planificate și coordonate cu sprijinul Comandamentului Componentei Navale «Viceamiral Ioan Georgescu» și în cooperare cu Centrul Maritim de Coordonare (Maritime Rescue Coordination Centre – MRCC), au ca scop identificarea pericolelor de navigație și creșterea capacității de protejare a infrastructurii critice din Zona Economică Exclusivă a României”, se arată în comunicatul MApN.

Militarii Forțelor Navale Române participă la activități comune de instruire cu personalul francez Foto: FB Forțele Navale Române

Misiunea sprijină operațiunile NATO din regiune

Ministerul Apărării subliniază că prezența aeronavei franceze contribuie la operațiunile de descurajare desfășurate sub egida NATO și evidențiază nivelul de cooperare dintre aliați în domeniul securității maritime.

„Misiunea MPA ATLANTIQUE 2 contribuie la îndeplinirea operațiilor de descurajare desfășurate sub egida NATO și evidențiază importanța cooperării între aliați, a interoperabilității și a capacității de reacție pentru executarea acțiunilor de supraveghere maritimă, contribuție la asigurarea libertății de navigație și salvarea vieților omenești pe mare”, precizează MApN.

În cadrul acestei colaborări, militarii Forțelor Navale Române participă la activități comune de instruire cu personalul francez, inclusiv prin îmbarcarea la bordul aeronavei în timpul misiunilor deasupra Mării Negre și prin schimburi de informații cu navele aflate în misiune.

NATO și Franța completează măsurile luate de România

Potrivit ministerului, sprijinul oferit de NATO și de Marina Națională Franceză completează măsurile deja adoptate de Forțele Navale Române pentru monitorizarea spațiului maritim.

„Răspunsul NATO și al Marinei Naționale Franceze față de situația de securitate actuală din regiune completează măsurile luate de către Forțele Navale Române, de intensificare a misiunilor de patrulare maritimă cu nave, elicoptere IAR-330 Puma Naval și sisteme autonome fără pilot”, se mai arată în comunicat.

MApN precizează că Forțele Navale Române, împreună cu structurile din sistemul național de apărare și cu partenerii din Alianța Nord-Atlantică, desfășoară permanent misiuni de monitorizare și patrulare în zona de responsabilitate a României din Marea Neagră.

„Capabilități maritime și aeriene ale Forțelor Navale Române execută, în mod sistematic, misiuni de patrulare și cercetare a spațiului maritim, aerian și terestru, pentru consolidarea securității, precum identificarea, combaterea și diminuarea efectelor amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse asupra Ucrainei”, transmite Ministerul Apărării.