NATO testează utilizarea rețelelor 5G pentru detectarea dronelor

NATO a testat în Letonia o tehnologie care permite detectarea dronelor cu ajutorul turnurilor obișnuite de telefonie mobilă 5G, fără a fi necesară instalarea unor radare suplimentare.

Antena GSM 5G Foto: EPA/EFE

Sistemul utilizează stațiile de bază ale rețelelor mobile pentru a identifica aeronavele fără pilot, analizând modul în care semnalele radio sunt reflectate de acestea. Tehnologia transformă astfel infrastructura de telecomunicații existentă într-o rețea de senzori capabilă să monitorizeze spațiul aerian.

Testele s-au desfășurat în perioada 19-30 octombrie, în cadrul exercițiului DiBaX 2026, organizat în Letonia, potrivit Agenției NATO pentru Comunicații și Informatică.

Noua abordare ar putea fi deosebit de utilă în mediul urban, unde densitatea ridicată a stațiilor de telefonie mobilă permite acoperirea unor suprafețe extinse. Capacitățile și eficiența tehnologiei sunt încă evaluate.

Două obiective militare: detectarea dronelor și menținerea comunicațiilor

Exercițiul a urmărit testarea unor soluții pentru două provocări identificate de experți: menținerea mobilității trupelor în condițiile utilizării războiului electronic și protejarea rutelor militare împotriva atacurilor cu drone.

Aceste priorități au fost stabilite în cadrul unui seminar organizat de JATEC, Centrul comun NATO-Ucraina pentru analiză, instruire și educație.

Pe lângă tehnologia de detectare a dronelor, militarii au testat și un canal de comunicații securizat care utilizează o rețea comercială 5G.

Un alt obiectiv a fost verificarea capacității sistemului de a comuta automat între diferite mijloace de comunicații, inclusiv rețele radio, conexiuni prin satelit și comunicații troposferice, atunci când apar interferențe sau bruiaje electronice.

Inteligența artificială facilitează schimbul de informații militare

În cadrul exercițiului, sistemul Maven, dezvoltat de compania americană Palantir pentru gestionarea și analiza informațiilor militare, a fost integrat în câteva ore în sistemul național de comandă al armatei.

Inteligența artificială a facilitat schimbul de informații între platforme militare care utilizează sisteme și formate de date incompatibile.

Exercițiul DiBaX 2026 face parte din eforturile NATO de identificare a unor soluții tehnologice care să consolideze capacitățile de apărare, în special în fața amenințărilor reprezentate de drone și a operațiunilor de război electronic.