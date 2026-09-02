RO Wallet, portofelul digital al României. Cum va funcționa și ce documente vom putea avea pe telefon

România pregătește lansarea propriului portofel european de identitate digitală. Ministerul Afacerilor Interne a publicat informațiile și documentația tehnică pentru RO Wallet, aplicația prin care românii vor putea, în timp, să își dovedească identitatea și să prezinte documente digitale direct de pe telefon.

Lansarea oficială a Ro Wallet, programată pentru ianuarie 2027 Foto: arhivă

Aplicația va trece prin mai multe etape înainte de lansarea pentru toți cetățenii. Prima versiune de test este programată pentru 31 octombrie, urmată de o etapă beta cu acces limitat, începând din 22 decembrie. Lansarea oficială pentru toți cetățenii este prevăzută pentru 14 ianuarie 2027.

Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne în cadrul proiectului RO Wallet, portofelul face parte din sistemul european de identitate digitală și este conceput pentru a permite identificarea electronică și prezentarea unor documente și informații verificate.

Ce este, de fapt, RO Wallet

RO Wallet nu este un nou buletin și nici o simplă aplicație în care utilizatorul își fotografiază documentele.

Este un portofel digital în care pot fi stocate și prezentate electronic informații emise sau certificate de autorități și alte entități autorizate. Ideea este ca telefonul să poată fi folosit nu doar pentru a arăta un document, ci și pentru a demonstra în mod verificabil că o anumită informație despre utilizator este reală.

De exemplu, dacă o persoană trebuie să demonstreze că are peste 18 ani, în loc să prezinte cartea de identitate și să ofere toate datele înscrise pe aceasta, sistemul poate permite transmiterea doar a informației necesare: faptul că persoana este majoră.

Același principiu poate fi folosit pentru alte documente și calificări.

Ce documente vor putea ajunge în portofel

Planurile pentru RO Wallet includ integrarea treptată a mai multor documente și informații.

Printre acestea se numără actul de identitate și permisul de conducere, diplomele și calificările profesionale, certificatul de înmatriculare, cazierul judiciar, dovada domiciliului sau reședinței și anumite documente de stare civilă.

În etapele următoare sunt prevăzute și funcții pentru alte domenii, precum sănătatea, educația, serviciile financiare și călătoriile. Lista documentelor va fi extinsă treptat, pe măsură ce vor fi introduse noi funcții în aplicație. Nu toate documentele și serviciile menționate în proiect vor fi disponibile din prima versiune.

Nu este doar o fotografie a buletinului

RO Wallet nu presupune simpla stocare a unei imagini a actului de identitate. Aplicația este gândită astfel încât utilizatorul să poată transmite anumite date din documentele digitale, fără să fie nevoie să prezinte întregul document.

Atunci când cineva trimite o fotografie sau o copie a cărții de identitate, transmite toate informațiile vizibile pe document. Uneori, însă, destinatarul are nevoie de una singură dintre ele.

Parlamentul European a votat, joi, regulamentul privind portofelul digital european

Un portofel digital poate funcționa pe principiul dezvăluirii selective. Utilizatorul poate transmite doar informația necesară pentru o anumită verificare.

Dacă trebuie demonstrat că o persoană are peste 18 ani, nu ar trebui să fie necesară transmiterea numelui complet, a adresei, a CNP-ului sau a datei exacte de naștere doar pentru această verificare.

Acesta este unul dintre motivele pentru care portofelul digital este mai mult decât o arhivă electronică de documente.

Cine controlează informațiile transmise

Sistemul este conceput astfel încât utilizatorul să decidă ce informații prezintă și cui.

Asta nu înseamnă că datele dispar din evidențele statului și sunt mutate pur și simplu în telefon. Identitatea și documentele sunt emise și verificate de autoritățile sau entitățile competente, iar portofelul este instrumentul prin care utilizatorul le poate prezenta digital.

De asemenea, faptul că informația este prezentată digital nu înseamnă automat că orice instituție sau companie va putea avea acces la toate datele din portofel.

RO Wallet nu înseamnă renunțarea la actele fizice

Portofelul digital va fi opțional. Apariția lui nu înseamnă că buletinul, permisul sau celelalte documente fizice dispar imediat.

Pentru o perioadă, cele două sisteme vor funcționa în paralel. Cei care aleg să folosească RO Wallet vor putea utiliza telefonul în situațiile în care documentul sau informația respectivă este disponibilă digital și acceptată.

Pe măsură ce noi instituții și servicii vor fi integrate, utilitatea portofelului ar urma să crească.

Va putea fi folosit și în alte țări europene

RO Wallet este partea românească a unui sistem european mai larg.

Scopul portofelului european este ca identitatea digitală și documentele verificate să poată fi utilizate și în alte state membre. Astfel, în perspectivă, un cetățean român ar putea utiliza identitatea digitală și pentru servicii oferite în alte țări europene, fără să fie nevoit să folosească de fiecare dată documente pe hârtie sau proceduri diferite de identificare.

Interoperabilitatea este una dintre componentele importante ale proiectului european.

Pe scurt: ce trebuie să știi despre RO Wallet