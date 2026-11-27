SAP, cea mai valoroasă companie de software din Europa, analizează o nouă reorganizare care ar putea duce la eliminarea a aproximativ 10.000 de posturi. Planul face parte din strategia prin care grupul german vrea să își adapteze activitatea la schimbările accelerate de pe piața tehnologiei și să acorde un rol central inteligenței artificiale, potrivit unor surse apropiate discuțiilor.

Concedieri masive la cel mai mare producător european de software. Foto: Freepik

Numărul exact al angajaților care ar putea fi afectați nu a fost stabilit, iar amploarea măsurilor ar putea fi modificată în urma negocierilor cu reprezentanții salariaților. Dacă estimarea se confirmă, restructurarea ar viza cel puțin 9% din personalul companiei, care are peste 110.000 de angajați la nivel mondial, notează Bloomberg.

Conform informațiilor obținute de Bloomberg, toate departamentele au fost solicitate să identifice posibilități de reducere a cheltuielilor și a numărului de posturi. Printre zonele asupra cărora se concentrează analiza se numără dezvoltarea produselor, ingineria și vânzările.

Compania nu a confirmat existența unui plan concret de concedieri, dar a transmis că își evaluează permanent organizarea internă.

„SAP își analizează în mod constant structura organizațională pentru a se asigura că aceasta rămâne aliniată strategiei companiei și nevoilor clienților”, a precizat reprezentanța companiei.

Restructurarea este legată de strategia directorului general Christian Klein, care urmărește să transforme SAP într-o companie axată tot mai mult pe inteligența artificială. Conducerea vrea să regândească atât dezvoltarea produselor software, cât și modul în care acestea sunt comercializate și livrate clienților.

Integrarea instrumentelor AI în aplicațiile companiei a devenit una dintre priorități, după ce primele lansări de produse bazate pe această tehnologie au întâmpinat dificultăți și au generat întrebări din partea clienților privind beneficiile concrete.

Schimbările strategice sunt însoțite și de modificări la nivelul conducerii. SAP a operat deja două reorganizări ale consiliului executiv în acest an. Muhammad Alam, fost responsabil pentru produse, urmează să plece în martie, după expirarea contractului, care nu va fi prelungit.

Totodată, Thomas Saueressig, care coordona divizia de vânzări și făcea parte din conducerea executivă, a anunțat că va părăsi compania pentru a prelua conducerea Ionos Group SE.

Compania germană a mai derulat un program amplu de reorganizare în 2024, când a anunțat măsuri care vizau aproximativ 10.000 de poziții. Costurile planului au fost estimate atunci la circa 3 miliarde de euro, iar implementarea s-a întins pe mai mult de un an.

Reducerea personalului s-a realizat în principal prin plecări voluntare și programe de recalificare profesională. În același timp, SAP a continuat să angajeze în domeniile considerate importante pentru dezvoltarea viitoare, astfel că numărul total al salariaților nu a înregistrat o scădere semnificativă.

În mod obișnuit, compania a prezentat programele majore de restructurare în luna ianuarie, odată cu publicarea rezultatelor financiare anuale. Acest calendar ar putea fi relevant și pentru noua reorganizare, însă SAP nu a anunțat deocamdată când va lua o decizie oficială.

O eventuală reducere a personalului ar putea genera discuții importante în Germania, unde SAP are cea mai mare parte a angajaților săi. Reprezentanții salariaților au negociat în cursul acestui an o garanție privind păstrarea locurilor de muncă până în 2028.

Cu toate acestea, declarațiile recente ale directorului financiar Dominik Asam indică faptul că o ajustare a numărului de angajați este luată în calcul. La o conferință organizată săptămâna trecută de Morgan Stanley, acesta a remarcat că personalul companiei a crescut ușor în acest an și a spus că ar fi „foarte surprins” dacă tendința nu s-ar inversa.