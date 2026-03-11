search
Miercuri, 11 Martie 2026
Doi cetățeni din Bangladesh, reținuți în dosarul privind exploatarea livratorilor asiatici. Acuzații de trafic de persoane. Peste 20 de victime identificate

Publicat:

Procurorii DIICOT au reținut doi cetățeni din Bangladesh, acuzați că au făcut parte dintr-o grupare care exploata lucrători asiatici aduși în România prin intermediul unei firme de recrutare. Ancheta a scos la iveală peste 20 de victime, obligate să muncească zilnic peste opt ore, fără zile libere și fără a primi integral salariile promise.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

„La data de 10 martie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 34 și 35 de ani, cetățeni ai statului Bangladesh, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, complicitate la infracțiunea de trafic de persoane, supunere la muncă forțată, lovirea sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal, acces fără drept la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și transferul neautorizat de date informatice”, a transmis DIICOT, miercuri, într-un comunicat

Cercetările sunt continuate cu privire la alți doi suspecți, un bărbat și o femeie, care se sustrag urmăririi penale, precum și cu privire la un suspect, care în prezent se află pe teritoriul statului Bangladesh.

Au fost identificate peste 20 de victime

La perchezițiile efectuate în cursul zilei de marți, 10 martie, au fost găsite și ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

Până în prezent au fost identificate un număr de peste douăzeci de victime, investigațiile fiind continuate pentru identificarea altor persoane aduse pe teritoriul României de către gruparea de criminalitate organizată și exploatate în interesul financiar al acesteia.

Livratorii, controlați prin teroare

Din probele administrate a reieșit și faptul că, inculpații, împreună cu ceilalți ai membri ai grupării, au conceput un plan prin care să mențină victimele într-o stare de teroare permanentă, astfel încât acestea să nu protesteze la condițiile inumane la care erau supuse.

„Programul de lucru al persoanelor vătămate a fost, fără excepție, de 7 zile din 7, fără zile libere, ziua de lucru depășind întotdeauna 8 ore, iar salariul condiționat și niciodată primit în întregime. Astfel, se rețineau din salariu, nu la alegerea persoanelor în cauză, cazarea și masa, apoi diverse sume reprezentând impozite și comisioane care nu au fost vreodată prevăzute de dispozițiile legale. Impozitele erau constituite din procentaje și sume fixe, inclusiv un impozit de 21%”, a explicat DIICOT .

Livratorii erau „taxați” și primeau ca hrană produsele expirate

Ulterior erau reținute și alte „taxe”: pentru aplicația de livrator 1000 lei și pentru mijlocul de transport (bicicletă etc) cel puțin 1000 lei.

De asemenea, din cercetări a reieșit că mâncarea pe care o primeau victimele, contra cost, consta din produsele expirate și care nu mai puteau fi vândute în magazinul liderului grupării de criminalitate organizată”, 

Miercuri, 11 martie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.

